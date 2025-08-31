ТОП-10 лучших семейных автомобилей — Finance.ua

ТОП-10 лучших семейных автомобилей
Семиместные автомобили — идеальный вариант для водителя с большой семьей. Они предлагают просторные интерьеры и подходят для длительных поездок.
В Autocar протестировали десятки семиместных автомобилей и определили самые лучшие модели в этом сегменте. По словам экспертов, на эти модели следует обратить внимание.
Dacia Jogger признана лучшим семиместным автомобилем 2025 года. Эксперты рассказали, чем эта модель превосходит своих конкурентов.
Dacia Jogger похвалили за низкий расход горючего и стильный дизайн.
Главным преимуществом этой модели эксперты назвали низкую стоимость по сравнению с конкурентами.
ТОП-10 лучших семиместных автомобилей:
- Dacia Jogger
- Kia EV9
- Hyundai Santa Fe
- Volkswagen Multivan
- Land Rover Defender 130
- Land Rover Discovery
- Skoda Kodiaq
- Volkswagen Tayron
- Volvo XC90
- Mercedes-Benz GLB
