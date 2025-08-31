ТОП-10 лучших семейных автомобилей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 лучших семейных автомобилей

Технологии&Авто
14
ТОП-10 лучших семейных автомобилей
ТОП-10 лучших семейных автомобилей
Семиместные автомобили — идеальный вариант для водителя с большой семьей. Они предлагают просторные интерьеры и подходят для длительных поездок.
В Autocar протестировали десятки семиместных автомобилей и определили самые лучшие модели в этом сегменте. По словам экспертов, на эти модели следует обратить внимание.
Dacia Jogger признана лучшим семиместным автомобилем 2025 года. Эксперты рассказали, чем эта модель превосходит своих конкурентов.
Dacia Jogger похвалили за низкий расход горючего и стильный дизайн.
Главным преимуществом этой модели эксперты назвали низкую стоимость по сравнению с конкурентами.
ТОП-10 лучших семиместных автомобилей:
  1. Dacia Jogger
  2. Kia EV9
  3. Hyundai Santa Fe
  4. Volkswagen Multivan
  5. Land Rover Defender 130
  6. Land Rover Discovery
  7. Skoda Kodiaq
  8. Volkswagen Tayron
  9. Volvo XC90
  10. Mercedes-Benz GLB
По материалам:
УНІАН
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems