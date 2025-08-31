Mazda CX-60 получила «дешевую» версию (фото) — Finance.ua

Mazda CX-60 получила «дешевую» версию (фото) Сегодня 04:22 — Технологии&Авто

Mazda CX-60 получила «дешевую» версию (фото)

Японский автопроизводитель представил среднеразмерный кроссовер под названием CX-60 в 2022 году. Модель стала первым представителем новой платформы Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture (SMSSA) с задним и полным приводом и продольным расположением двигателя. Это также первая в истории Mazda гибридная модель с подзарядкой от сети.

Об этом пишет AutoEvolution.

Несмотря на это, CX-60 продается только в Японии, Австралии, Европе и других рынках, в то время как в Северной Америке компания представила CX-70, который фактически является CX-90 без третьего ряда сидений.

Чтобы сделать кроссовер более привлекательным для покупателей в Австралии, автопроизводитель расширил комплектацию модели новым базовым 2,5-литровым двигателем Skyactiv-G.

Его мощность составляет 183 л. с. и 250 Нм крутящего момента, которые передаются на заднюю ось через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач Skyactiv-Drive.

С этим агрегатом кроссовер доступен в комплектациях Pure, Evolve и Touring.

Стоимость базовой модели начинается с 44 240 австралийских долларов ($28 668).

Список оборудования включает в себя систему Mazda Connect с 10,25-дюймовым информационно-развлекательным дисплеем, 18-дюймовые легкосплавные диски, 7-дюймовую цифровую панель, двухзонный климат-контроль.

Версия Evolve добавляет такие преимущества, как 12,3-дюймовая приборная панель, монитор с обзором 360, черная обработка Maztex, беспроводное зарядное устройство для телефона, тогда как модели Touring получают черную кожаную обработку сидений, функцию памяти наружных зеркал, а также подогрев и электрорегулировку передних сидений.

