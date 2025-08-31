Бельгия выстроит первый в мире искусственный энергетический остров — Finance.ua

Бельгия выстроит первый в мире искусственный энергетический остров
Бельгия строит первый в мире искусственный энергетический остров, который будет хранить энергию от крупных ветровых электростанций и передавать ее по всей Европе.
Об этом сообщает MegaBuilds.
Остров должен помочь Европе отказаться от газа после начала полномасштабной войны рф против Украины.
Остров принцессы Елизаветы будет находиться в Северном море, в 45 км от берега. Людей там почти не будет, только персонал обслуживания. Охранять остров будут роботизированные «собаки».
Остров станет центром трех новых ветропарков с общей мощностью 3,5 гВт. Он будет собирать энергию и передавать ее на материк через одну кабельную систему, что гораздо эффективнее.
Здесь также преобразуют электричество из переменного тока в постоянный, который лучше передается на большие расстояния.
В будущем остров соединят подводные кабели с Великобританией (Nautilus) и Данией (Triton Link). Это станет частью общей энергетической сети Северного моря, которая к 2050 году может обеспечить светом до 300 миллионов домохозяйств в Европе.
Строят остров из гигантских бетонных конструкций, которые погружают в море и засыпают песком. Площадь острова достигнет шести гектаров, там обустроят гавань, вертолетную площадку и главные подстанции.
В строительстве используют цемент с низким содержанием углерода, обустроят искусственные рифы и места гнездования птиц, чтобы минимизировать влияние на экосистему.
Завершение работ запланировано на 2028 год.
В то же время, проект столкнулся с рядом проблем, прежде всего с тем, что его стоимость из запланированных двух с половиной миллиардов евро уже выросла до восьми миллиардов.
