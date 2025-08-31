Бельгия выстроит первый в мире искусственный энергетический остров — Finance.ua

Бельгия выстроит первый в мире искусственный энергетический остров Сегодня 06:18 — Технологии&Авто

Бельгия выстроит первый в мире искусственный энергетический остров

Бельгия строит первый в мире искусственный энергетический остров, который будет хранить энергию от крупных ветровых электростанций и передавать ее по всей Европе.

Об этом сообщает MegaBuilds.

Остров должен помочь Европе отказаться от газа после начала полномасштабной войны рф против Украины.

Остров принцессы Елизаветы будет находиться в Северном море, в 45 км от берега. Людей там почти не будет, только персонал обслуживания. Охранять остров будут роботизированные «собаки».

Остров станет центром трех новых ветропарков с общей мощностью 3,5 гВт. Он будет собирать энергию и передавать ее на материк через одну кабельную систему, что гораздо эффективнее.

Здесь также преобразуют электричество из переменного тока в постоянный, который лучше передается на большие расстояния.

В будущем остров соединят подводные кабели с Великобританией (Nautilus) и Данией (Triton Link). Это станет частью общей энергетической сети Северного моря, которая к 2050 году может обеспечить светом до 300 миллионов домохозяйств в Европе.

Строят остров из гигантских бетонных конструкций, которые погружают в море и засыпают песком. Площадь острова достигнет шести гектаров, там обустроят гавань, вертолетную площадку и главные подстанции.

В строительстве используют цемент с низким содержанием углерода, обустроят искусственные рифы и места гнездования птиц, чтобы минимизировать влияние на экосистему.

Завершение работ запланировано на 2028 год.

В то же время, проект столкнулся с рядом проблем, прежде всего с тем, что его стоимость из запланированных двух с половиной миллиардов евро уже выросла до восьми миллиардов.

