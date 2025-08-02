Wolin East: открытие, которое может изменить энергетическое будущее Европы — Finance.ua

Wolin East: открытие, которое может изменить энергетическое будущее Европы Сегодня 04:12 — Энергетика

Wolin East: открытие, которое может изменить энергетическое будущее Европы

Несколько дней назад Польша обнаружила у себя одни из самых больших запасов нефти в Европе. Нефтяное месторождение Wolin East расположено в 6 километрах от портового города Свиноуйсьце, недалеко от границы с Германией.

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Может ли это стать спасением для Европы

Открытие может позволить Польше покрыть ежегодное потребление нефти и снизить энергетическую зависимость, особенно от российской нефти.

Польша уже покрывает 5% оборонных расходов НАТО и для этого также нужна нефть. Кроме того, прекратив импорт нефти, страна могла бы экономить миллиарды евро ежегодно. Открытие позволит привлечь инвестиции в инфраструктуру, нефтеперерабатывающие заводы, транспорт и энергетические услуги.

На экономическом уровне ожидается положительное влияние на экономический рост, особенно в регионах вблизи Балтийского моря.

Тысячи прямых и косвенных рабочих мест также будут созданы в области разведки, добычи, логистики и связанных с ними услуг, не говоря уже о безопасности и разведке. Польша является страной, которая в процентном соотношении тратит на оборону больше — 4,7%, даже больше, чем Соединенные Штаты.

Мнения аналитиков

В Берлинском институте энергетических исследований считают, что этот вывод «перенастраивает европейскую энергетическую карту» и может превратить Польшу в новый полюс региональной энергетической безопасности.

Аналитики в Брюсселе рассматривают это открытие как возможность для ЕС уменьшить свою зависимость от нестабильных источников, таких как россия или Ближний Восток.

Другие эксперты по энергетической геополитике отмечают, что эта находка укрепляет позиции Польши в НАТО и ЕС, становясь потенциальным поставщиком для соседних стран, таких как Германия, Чехия.

Что это изменит

По оценкам, весь блок может содержать до 240 млн баррелей нефти и 27 млрд м³ газа, что удвоит текущие запасы страны. Если подтвердится весь потенциал, Польша может даже экспортировать нефть и газ, генерируя значительные налоговые поступления.

Как долго хватит польской нефти в Европе

22 миллиона тонн по сравнению с более чем 60 миллионами тонн из проекта в Норвегии, который сейчас запускает производство. По данным аналитиков DataPulse , нефть, найденная в Польше, составляетпо сравнению с более чем 60 миллионами тонн из проекта в Норвегии, который сейчас запускает производство.

Но отсутствие инфраструктуры в Балтийском море делает добычу более дорогой, чем операции в Северном море. Оборудование должно быть перевезено с немецких верфей или из Северного моря".

Факт, который следует учитывать, «пока Польша открывает новые источники нефти, страна впервые в июне 2025 года произвела больше электроэнергии из возобновляемых источников энергии (44,1%), чем из угля (43,7%), поэтому диверсификация ресурсов в стране уже реальность.

«Открытие Волина — это не чудо, а победа. Для Польши — исторический момент. Для Европы напоминание: каждый шаг к энергетической безопасности имеет значение. В эпоху нефти по 100 долларов и геополитического хаоса Польша одержит эту победу», — заключают в Data Pulse. подытожили в Data Pulse.

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