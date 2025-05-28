Украина и Польша согласовали действие гарантированной мощности для транспортировки газа — Finance.ua
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Украина и Польша согласовали действие гарантированной мощности для транспортировки газа

Энергетика
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Украина и Польша согласовали действие гарантированной мощности для транспортировки газа
Украина и Польша согласовали действие гарантированной мощности для транспортировки газа
Операторы ГТС Украины и Польши (Gaz-System) продлили действие гарантированной мощности на вход в Украину в объеме 6,0 млн куб. м (при температуре 0 °С) и в объеме 6,4 млн куб. м (при температуре +20 °С) в сутки до 1 октября 2026 года.
Об этом сообщает ОГТСУ.
«Для Украины важно развивать это направление: для доступа к LNG-поставкам со всего мира через польские терминалы, а также предлагать свои мощности для хранения газа и балансировки рынка», — отметил и.о. генеральный директор ОГТСУ Владислав Медведев.
Отмечается, что интерконнектор с Польшей позволяет предлагать Украине мощности до 2,2 млрд. куб. м/год (6 млн куб. м/сут. при температуре 0 °C) и до 2,3 млрд м/год (6,4 млн куб. м при температуре +20 °С).
Сообщается, что мощности, не законтрактованные по ранее предложенным продуктам, будут предоставлены на GCP GAZ-SYSTEM/UA TSO в соответствии с текущей ситуацией с транспортировкой как гарантированная мощность на годовых, квартальных, месячных, суточных и внутридневных продуктах до конца 2025/2026 газового года.
По материалам:
Економічна Правда
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