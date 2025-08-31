Nissan представил бюджетный городской автомобиль (фото) — Finance.ua
Nissan представил бюджетный городской автомобиль (фото)

Nissan представил бюджетный городской автомобиль (фото), Фото: Nissan
В Японии дебютировал новый Nissan Roox 2026. Компактный городской автомобиль является одной из самых дешевых моделей бренда. Новый Nissan Roox четвертого поколения поступает в продажу на японском рынке по цене всего от 1,6 млн иен ($10 900).
Подробности авто раскрыли на официальном сайте Nissan.
Миниатюрный Nissan Roox относится к сегменту кей-каров — субкомпактных городских авто. Микровен достигает всего 3,4 м в длину.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Nissan Roox 2025 отличается рубленым дизайном с коротким высоким капотом и вертикальными задними стойками крыши. У него оригинальный дизайн передней части и сдвижная задняя дверь.
В салоне на передней панели установили два дисплея, а часть кнопок сделали сенсорными. Мультимедийная система была дополнена сервисами Google. Рычаг КПП расположен высоко на центральной консоли.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Интерьер рассчитан на четырех человек, причем задние сиденья имеют горизонтальную регулировку. Внутри улучшили отделку и усилили шумоизоляцию.
Среди стандартного и дополнительного оборудования — камеры кругового обзора, контроль слепых зон, шторки для задних пассажиров, подогрев руля и система полуавтономного движения ProPilot Assist.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Новый Nissan Roox будет комплектоваться 660-кубовыми двигателями мощностью 48 и 64 л. с. За доплату доступен полный привод.
По материалам:
Фокус
Авто
