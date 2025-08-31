Nissan представил бюджетный городской автомобиль (фото) — Finance.ua

Nissan представил бюджетный городской автомобиль (фото)
В Японии дебютировал новый Nissan Roox 2026. Компактный городской автомобиль является одной из самых дешевых моделей бренда. Новый Nissan Roox четвертого поколения поступает в продажу на японском рынке по цене всего от 1,6 млн иен ($10 900).
Подробности авто раскрыли на официальном сайте Nissan.
Миниатюрный Nissan Roox относится к сегменту кей-каров — субкомпактных городских авто. Микровен достигает всего 3,4 м в длину.
Nissan Roox 2025 отличается рубленым дизайном с коротким высоким капотом и вертикальными задними стойками крыши. У него оригинальный дизайн передней части и сдвижная задняя дверь.
В салоне на передней панели установили два дисплея, а часть кнопок сделали сенсорными. Мультимедийная система была дополнена сервисами Google. Рычаг КПП расположен высоко на центральной консоли.
Интерьер рассчитан на четырех человек, причем задние сиденья имеют горизонтальную регулировку. Внутри улучшили отделку и усилили шумоизоляцию.
Среди стандартного и дополнительного оборудования — камеры кругового обзора, контроль слепых зон, шторки для задних пассажиров, подогрев руля и система полуавтономного движения ProPilot Assist.
Новый Nissan Roox будет комплектоваться 660-кубовыми двигателями мощностью 48 и 64 л. с. За доплату доступен полный привод.
