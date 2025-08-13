Банки профинансировали восстановление генерации в энергетике мощностью почти 1 ГВт — Finance.ua

Банки профинансировали восстановление генерации в энергетике мощностью почти 1 ГВт Сегодня 12:36 — Кредит&Депозит

Банки в рамках реализации меморандума о готовности финансировать восстановление энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате массированных атак россии, обеспечили финансирование проектов бизнеса на восстановление генерации энергетики мощностью 993 МВт.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

По данным опроса банков, кроме генерации энергии за период с 1 июня 2024 года по 1 августа 2025 года банки обеспечили финансирование проектов бизнеса по хранению энергии и генерации тепла на 389 МВт.

В целом за этот период банки обеспечили финансирование проектов по восстановлению энергетики в 21 области страны на 26,2 млрд грн, в том числе 1998 кредитов бизнесу на 24,7 млрд грн и 9645 — населению на 1,4 млрд грн.

Валовой портфель «энергетических» кредитов юридическим лицам с учетом их погашения по состоянию на 01 августа составил 16,6 млрд грн, физическим лицам — 1,2 млрд грн.

Напомним, энергетическая отрасль признана одной из приоритетных в рамках разработанной Национальным банком вместе с Министерством экономики и Министерством финансов Стратегии по развитию кредитования. В рамках Стратегии Национальный банк предпринял ряд шагов по активизации кредитования приоритетных отраслей.

В частности, для стимулирования финансирования энергетической отрасли пересмотрены требования к оценке банками кредитных рисков и повышены коэффициенты учета стоимости энергетического оборудования при его принятии банками в залог по соответствующим кредитам.

