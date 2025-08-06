НКРЭКУ ужесточила правила: должникам расширили основания для отключений света — Finance.ua

НКРЭКУ ужесточила правила: должникам расширили основания для отключений света Сегодня 16:01 — Энергетика

НКРЭКУ ужесточила правила: должникам расширили основания для отключений света

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления об изменениях в правилах розничного рынка электроэнергии, чтобы улучшить платежную дисциплину среди небытовых потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

«Проект постановления направлен на улучшение платежной дисциплины и недопущение злоупотреблений со стороны небытовых потребителей, имеющих задолженность за поставку электрической энергии и использующих судебные механизмы с целью безосновательного сохранения электроснабжения», — говорится в сообщении.

Регулятор подчеркнул, что новые правила не распространяются на критическую инфраструктуру. К таким объектам относятся, в частности:

лечебные учреждения;

предприятия тепловодоснабжения и водоканалы;

объекты оборонного и безопасного назначения.

Что предусматривает постановление

Открытие судебного разбирательства больше не будет основанием для остановки процедуры отключения света должникам среди небытовых потребителей. Ранее некоторые компании использовали суды, чтобы затянуть оплату и остаться с электроснабжением.

Как избежать отключения

Небытовые потребители могут избежать прекращения электроснабжения, если принять меры:

поставщик должен предупредить в письменном виде не менее чем за 10 рабочих дней до планового отключения;

потребитель имеет право обратиться в суд с заявлением об обеспечении иска. К примеру, просить суд запретить поставщику прекращать электроснабжение

Как отметили в НКРЭКУ, принятие этих изменений — это важный шаг для усиления финансовой дисциплины на рынке электроэнергии.

Напомним, в июле Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила в 1,6 раза предельные цены на рынке э/э с 17:00 до 23:00.

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Согласно постановлению о предельных ценах, с 17:00 до 23:00 они установлены на рынке «на сутки вперед» (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) на уровне 15 000,00 грн/МВт*ч (сейчас — 9 000 грн/МВт*ч), на балансирующем рынке — 16 000 грн/МВт*ч (сейчас — 10 000 грн/МВт*ч).

Тарифы на электроэнергию для населения с повышением граничных цен на рынке электроэнергии остаются неизменными.

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