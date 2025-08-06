НКРЭКУ ужесточила правила: должникам расширили основания для отключений света — Finance.ua

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НКРЭКУ ужесточила правила: должникам расширили основания для отключений света

Энергетика
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НКРЭКУ ужесточила правила: должникам расширили основания для отключений света
НКРЭКУ ужесточила правила: должникам расширили основания для отключений света
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления об изменениях в правилах розничного рынка электроэнергии, чтобы улучшить платежную дисциплину среди небытовых потребителей.
Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.
«Проект постановления направлен на улучшение платежной дисциплины и недопущение злоупотреблений со стороны небытовых потребителей, имеющих задолженность за поставку электрической энергии и использующих судебные механизмы с целью безосновательного сохранения электроснабжения», — говорится в сообщении.
Регулятор подчеркнул, что новые правила не распространяются на критическую инфраструктуру. К таким объектам относятся, в частности:
  • лечебные учреждения;
  • предприятия тепловодоснабжения и водоканалы;
  • объекты оборонного и безопасного назначения.

Что предусматривает постановление

Открытие судебного разбирательства больше не будет основанием для остановки процедуры отключения света должникам среди небытовых потребителей. Ранее некоторые компании использовали суды, чтобы затянуть оплату и остаться с электроснабжением.

Как избежать отключения

Небытовые потребители могут избежать прекращения электроснабжения, если принять меры:
  • поставщик должен предупредить в письменном виде не менее чем за 10 рабочих дней до планового отключения;
  • потребитель имеет право обратиться в суд с заявлением об обеспечении иска. К примеру, просить суд запретить поставщику прекращать электроснабжение
Как отметили в НКРЭКУ, принятие этих изменений — это важный шаг для усиления финансовой дисциплины на рынке электроэнергии.
Напомним, в июле Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила в 1,6 раза предельные цены на рынке э/э с 17:00 до 23:00.
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Согласно постановлению о предельных ценах, с 17:00 до 23:00 они установлены на рынке «на сутки вперед» (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) на уровне 15 000,00 грн/МВт*ч (сейчас — 9 000 грн/МВт*ч), на балансирующем рынке — 16 000 грн/МВт*ч (сейчас — 10 000 грн/МВт*ч).
Тарифы на электроэнергию для населения с повышением граничных цен на рынке электроэнергии остаются неизменными.
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По материалам:
Finance.ua
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