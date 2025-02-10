Почему жители новостроек в Украине платят за свет вдвое больше — Finance.ua

Почему жители новостроек в Украине платят за свет вдвое больше
В пресс-службе «Львовоблернерго» объяснили, в каких случаях жильцам квартир в новостройках приходится платить за электроэнергию по коммерческому тарифу, который существенно выше, чем тарифы для населения.
«Во многих случаях люди заселяются в новостройки, которые еще официально не сданы в эксплуатацию. Поэтому они вынуждены платить за электроэнергию застройщику по коммерческому тарифу (как стройплощадка), а не по тарифам для населения», — объясняют в компании.
Зачастую уже заселенные дома по документам остаются стройплощадками по двум причинам:
1. Невыполнение технических условий.
Перед подключением жилого дома к электросетям застройщик должен выполнить технические условия, которые выдает оператор системы распределения. Это включает:
- строительство или реконструкцию электросетей в соответствии с требованиями и расчетами мощности;
- установку необходимого оборудования;
- оплату стоимости присоединения, предусмотренной договором.
«Если застройщик не выполнил эти требования, электросети не готовы для электропитания жилого дома, соответственно облэнерго не может заключить прямые договора с бытовыми потребителями (владельцами жилья в доме), а энергоснабжающая компания не может применить тарифы для населения», — объясняют в пресс-службе Львовоблэнерго.
2. Отсутствие сертификата о вводе дома в эксплуатацию.
Чтобы новостройка официально получила статус жилого дома, застройщик должен подать в соответствующие органы декларацию и получить сертификат о вводе дома в эксплуатацию. Без этого:
- здание юридически считается строительной площадкой;
- оператор системы распределения (Львовоблэнерго) не может оформить потребителей в качестве бытовых абонентов;
- энергопоставщик не может применять бытовые тарифы.
«Таким образом, пока застройщик не выполнит все технические и юридические требования, жители вынуждены оплачивать электроэнергию по тарифам, которые значительно выше бытовых», — говорят во Львовоблэнерго.
Помогите нам сделать контент еще более полезным для вас! Finance.ua создал небольшой опрос, чтобы учесть ваши пожелания и интересы при создании материалов. Это займет всего несколько минут, но позволит улучшить наши тексты.
👉 Пройти опрос
Поделиться новостью