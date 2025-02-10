Почему жители новостроек в Украине платят за свет вдвое больше — Finance.ua

Почему жители новостроек в Украине платят за свет вдвое больше Сегодня 21:30 — Личные финансы

Почему жители новостроек в Украине платят за свет вдвое больше

В пресс-службе «Львовоблернерго» объяснили , в каких случаях жильцам квартир в новостройках приходится платить за электроэнергию по коммерческому тарифу, который существенно выше, чем тарифы для населения.

«Во многих случаях люди заселяются в новостройки, которые еще официально не сданы в эксплуатацию. Поэтому они вынуждены платить за электроэнергию застройщику по коммерческому тарифу (как стройплощадка), а не по тарифам для населения», — объясняют в компании.

Зачастую уже заселенные дома по документам остаются стройплощадками по двум причинам:

1. Невыполнение технических условий.

Перед подключением жилого дома к электросетям застройщик должен выполнить технические условия, которые выдает оператор системы распределения. Это включает:

строительство или реконструкцию электросетей в соответствии с требованиями и расчетами мощности;

установку необходимого оборудования;

оплату стоимости присоединения, предусмотренной договором.

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«Если застройщик не выполнил эти требования, электросети не готовы для электропитания жилого дома, соответственно облэнерго не может заключить прямые договора с бытовыми потребителями (владельцами жилья в доме), а энергоснабжающая компания не может применить тарифы для населения», — объясняют в пресс-службе Львовоблэнерго.

2. Отсутствие сертификата о вводе дома в эксплуатацию.

Чтобы новостройка официально получила статус жилого дома, застройщик должен подать в соответствующие органы декларацию и получить сертификат о вводе дома в эксплуатацию. Без этого:

здание юридически считается строительной площадкой;

оператор системы распределения (Львовоблэнерго) не может оформить потребителей в качестве бытовых абонентов;

энергопоставщик не может применять бытовые тарифы.

«Таким образом, пока застройщик не выполнит все технические и юридические требования, жители вынуждены оплачивать электроэнергию по тарифам, которые значительно выше бытовых», — говорят во Львовоблэнерго.

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