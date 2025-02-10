Почему жители новостроек в Украине платят за свет вдвое больше — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почему жители новостроек в Украине платят за свет вдвое больше

Личные финансы
2
Почему жители новостроек в Украине платят за свет вдвое больше
Почему жители новостроек в Украине платят за свет вдвое больше
В пресс-службе «Львовоблернерго» объяснили, в каких случаях жильцам квартир в новостройках приходится платить за электроэнергию по коммерческому тарифу, который существенно выше, чем тарифы для населения.
«Во многих случаях люди заселяются в новостройки, которые еще официально не сданы в эксплуатацию. Поэтому они вынуждены платить за электроэнергию застройщику по коммерческому тарифу (как стройплощадка), а не по тарифам для населения», — объясняют в компании.
Зачастую уже заселенные дома по документам остаются стройплощадками по двум причинам:
1. Невыполнение технических условий.
Перед подключением жилого дома к электросетям застройщик должен выполнить технические условия, которые выдает оператор системы распределения. Это включает:
  • строительство или реконструкцию электросетей в соответствии с требованиями и расчетами мощности;
  • установку необходимого оборудования;
  • оплату стоимости присоединения, предусмотренной договором.
Читайте также
«Если застройщик не выполнил эти требования, электросети не готовы для электропитания жилого дома, соответственно облэнерго не может заключить прямые договора с бытовыми потребителями (владельцами жилья в доме), а энергоснабжающая компания не может применить тарифы для населения», — объясняют в пресс-службе Львовоблэнерго.
2. Отсутствие сертификата о вводе дома в эксплуатацию.
Чтобы новостройка официально получила статус жилого дома, застройщик должен подать в соответствующие органы декларацию и получить сертификат о вводе дома в эксплуатацию. Без этого:
  • здание юридически считается строительной площадкой;
  • оператор системы распределения (Львовоблэнерго) не может оформить потребителей в качестве бытовых абонентов;
  • энергопоставщик не может применять бытовые тарифы.
«Таким образом, пока застройщик не выполнит все технические и юридические требования, жители вынуждены оплачивать электроэнергию по тарифам, которые значительно выше бытовых», — говорят во Львовоблэнерго.
Помогите нам сделать контент еще более полезным для вас! Finance.ua создал небольшой опрос, чтобы учесть ваши пожелания и интересы при создании материалов. Это займет всего несколько минут, но позволит улучшить наши тексты.

👉 Пройти опрос

По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.