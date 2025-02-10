НКЦБФР усилит защиту инвестиций украинцев от банкротств застройщиков — Finance.ua

НКЦБФР усилит защиту инвестиций украинцев от банкротств застройщиков Сегодня 10:32 — Фондовый рынок

НКЦБФР усилит защиту инвестиций украинцев от банкротств застройщиков

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку планирует запретить заключение новых договоров об участии в Фондах финансирования строительства (ФФС) с гражданами в случае открытия производства о банкротстве застройщика.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

«По результатам мониторинговых мероприятий, которые на постоянной основе проводит НКЦБФР, в последнее время участились случаи банкротства застройщиков. Как следствие, имеем не только увеличение рисков дестабилизации работы рынка, но и повышение уровня социального напряжения среди теряющих свои средства граждан», — сказано в сообщении.

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Поэтому комиссия приняла решение урегулировать такие проблемные вопросы и предотвратить риски посредством внесения изменений в соответствующую нормативную базу.

Что предусматривают изменения:

1) обязательное размещение компанией-управителем, с которой у граждан заключены договоры об участии в ФФС, на собственном вебсайте информации об открытии относительно застройщика производства по делу о банкротстве (неплатежеспособности) и результатах его рассмотрения;

2) обязательство компании-управителя прекратить финансирование строительства;

3) запрет на заключение новых договоров об участии в ФФС с гражданами, если в отношении застройщика открыто производство по делу о банкротстве (неплатежеспособности);

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4) право гражданина на отказ от перечисления средств согласно заключенному договору в течение срока производства по делу о банкротстве (неплатежеспособности) застройщика. Такой отказ не считается нарушением условий договора.

Напомним, по словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Елены Гайдамахи, в Западных областях Украины наблюдается «строительный бум», однако ситуация может измениться в другую сторону после завершения полномасштабного вторжения. Эксперт отметила, что наибольший строительный бум сейчас происходит в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях. Цены в новостройках стартуют от $950 за кв. м на этапе котлована. Когда же строительство завершено, продажа квартир стартует от $1,3 тыс. за «квадрат».

Президент Союза специалистов недвижимого имущества Украины Лариса Ставинога прогнозирует, что цена на метр квадратный на рынке первичной недвижимости, то есть в новостройках, вырастет из-за повышения налогов. По ее словам , в Киеве сейчас есть 16 котлованов под новостройки, что значительно меньше, чем до полномасштабного вторжения. Недостроенных домов — более 300.

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