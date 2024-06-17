Из-за отключения света более половины бизнесов может обанкротиться — Finance.ua

Из-за отключения света более половины бизнесов может обанкротиться Сегодня 19:02 — Фондовый рынок

Из-за отключения света более половины бизнесов может обанкротиться

Вопрос энергонезависимости бизнеса — вопрос выживания украинской экономики.

Об этом банкиры заявили во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

Есть бизнесы, работа которых построена таким образом, что если их отключить, то такое предприятие может просто обанкротиться. Мы провели опрос среди 300 клиентов среднего бизнеса Ощадбанка . 80% на сегодняшний день не понимают, что им делать. 65% сказали, что для них отключение электроэнергии — это критично и близко даже к банкротству бизнеса", — заявил руководитель проектов — заместитель директора департамента продаж микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанка Денис Самчук.

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В качестве примера он привел предприятия, продукция которых хранится в холодильных установках и для которых отключение электроэнергии является критическим.

«Сейчас предприятия спрашивают, какое энергооборудование им установить. До войны многие устанавливали солнечные панели, которые в этой ситуации не спасают. Кто-то устанавливал дизельные генераторы, но не все они обладают достаточной мощностью, чтобы обеспечить производство. Поэтому ситуация критическая», — уверен банкир.

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Первая зампред правления банка «Глобус» Елена Дмитриева уверена, что каждый предприниматель должен в первую очередь рассчитывать на себя.

«Нам нужно идти по пути энергонезависимости. Каждое предприятие, каждый бизнес, желающий остаться живым, должен для себя решить и осуществить проект энергонезависимости. Он должен понимать, что если государство не сможет решить, то он для себя это сделает», — заявила она.

Это создает спрос на кредитование энергонезависимости.

«Запрос клиентов настолько велик, что работы хватит для всех банков», — считает директор департамента устойчивого развития Укргазбанка Алексей Савин.

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Многие бизнесы имеют стартовые позиции, сформированные блэкаутами осенью 2022 года.

«Сейчас в Украине, пожалуй, самый большой процент компаний, которые в целом обеспечены генераторами. То есть совсем небольшой старт уже сделан, — отметил начальник управления корпоративных продаж ОТП Банка Валерий Терно. — Кроме собственно энергонезависимости каждого отдельного предприятия или домохозяйства, устанавливая солнечные панели или другое энергетическое оборудование, есть возможность продавать электроэнергию в сеть».

Правительство готово стимулировать переход бизнеса на собственную генерацию. «Ходят слухи, что правительство отменит ввозной НДС на энергетическое оборудование», — говорит Валерий Терно.

Фінансовий клуб По материалам:

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