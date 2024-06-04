В Фонде поддержки энергетики Украины уже более 494 млн евро — Finance.ua

В Фонде поддержки энергетики Украины уже более 494 млн евро Сегодня 15:30 — Казна и Политика

В Фонде поддержки энергетики Украины уже более 494 млн евро

В Фонде поддержки энергетики Украины уже более 494 млн евро перечисленных и анонсированных взносов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

«Наращиваем объемы помощи. В Фонде поддержки энергетики Украины уже более 494 млн евро перечисленных и анонсированных взносов. Рассчитываем, что будет гораздо больше. В частности, недавно более 12 млн долларов взносов задекларировала Австралия, о вкладе в 42 млн евро объявила Швеция», — сказал Шмыгаль.

По его словам, Эстония направит Украине целый энергоблок тепловой электростанции мощностью 200 МВт.

«Чрезвычайно ценим такую ​​солидарность наших партнеров и друзей. Работаем также над расширением импорта из Европы до 2,2 ГВт», — сказал Шмыгаль.

УНН По материалам:

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