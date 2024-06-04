Повышение тарифа на электроэнергию не означает, что отключений не будет — глава Госэнергонадзора Сегодня 14:04 — Энергетика

Повышение тарифа на электроэнергию не означает, что отключений не будет — глава Госэнергонадзора

Повышение тарифа на электроэнергию не может гарантировать, что не будет почасовых графиков. Украинская энергетика получила повреждения вследствие массированных ударов рф и требует средств на ремонт энергообъектов.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян, передает «Суспільне».

По его словам, 1 июня в результате атаки рф есть попадания по нескольким энергетическим объектам по всей территории Украины. Это были объекты тепловой генерации, гидрогенерации, а также газотранспортной системы и другие.

Глава Госэнергонадзора отметил, что графики ограничений введены как раз из-за ударов россиян по гражданской энергетической инфраструктуре Украины.

«Здесь одновременно срабатывают 2 разнонаправленных тренда: энергетики в круглосуточном режиме пытаются восстановить поврежденное оборудование, а враг, со своей стороны, продолжает атаковать, пытаясь вызвать тотальный блэкаут. К счастью, относительно блэкаута, это ему не удается, но существуют определенные ограничения, связанные с дефицитом генерации — мы потеряли более 8 гигаватт образующих мощностей», — сказал Слободян.

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Он пояснил, что Украина потеряла те маневровые мощности, которые позволяли регулировать спрос, покрывать спрос на электроэнергию в течение пиковых нагрузок.

Атомная энергетика работает в базе, покрывает базовые потребности. А вот это быстрое реагирование на пиковые режимы спроса покрывала гидрогенерация и тепловая генерация. Очень значительная часть таких мощностей сейчас находится в аварийном ремонте из-за обстрелов. Энергетики пытаются как можно скорее восстановить эти мощности, и уже сейчас думаем о том, как пройти с минимальными объемами отключений следующий осенне-зимний период", — сказал глава Госэнергонадзора.

По словам Слободяна, для этого необходимы средства, а международной помощи не хватает, чтобы в полном объеме обеспечить потребность в финансовом ресурсе. На сегодняшний день Фонд поддержки энергетики получил более 490 млн евро для восстановления поврежденного оборудования.

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«Но в результате последних обстрелов в течение двух последних месяцев нанесен ущерб энергетике на сумму свыше миллиарда евро. И эти объемы, к сожалению, растут. Поэтому пока этих средств недостаточно. И приходится привлекать все возможные ресурсы для скорейшего восстановления. Поэтому правительство вынуждено было принять решение относительно повышение тарифа на электроэнергию с 1 июня», — сказал он.

Глава Госэнергонадзора подчеркнул, что 4,32 грн — это компромиссная величина, а реальная себестоимость одного киловатт-часа составляет 7,5 грн. Новый тариф покрывает только себестоимость непосредственной выработки электроэнергии на электростанциях без учета затрат на транспортировку.

Слободян отметил, что с оккупацией ЗАЭС Украина потеряла 6 гигаватт образующих мощностей, а за последние несколько месяцев — 8 гигаватт.

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«Это цифры очень существенны. Поэтому сейчас об экспорте вообще уже речь не идет. Нам необходимо закрывать, в первую очередь, внутренний спрос на электроэнергию. И здесь хочу также подчеркнуть, что это повышение тарифа, оно, к сожалению, не может гарантировать, что уже с 1 июня отключений не будет», — сказал он.

По словам главы Госэнергонадзора, средства от повышенного тарифа начнут поступать только через месяц, когда потребители получат платежи уже по новой стоимости.

Это решение направлено на то, чтобы нам ближайший осенне-зимний период пройти с наименьшими объемами отключений. Эти деньги, в первую очередь, будут направлены на ремонт поврежденных объектов энергетики. В первую очередь, ТЭС и ГЭС — объектов, которые наиболее критичны для нас для прохождения осенне-зимнего периода. Это была главная цель повышения тарифов. Ну и другой аспект — более высокий тариф является также стимулом к ​​более экономному использованию электроэнергии", — сказал Слободян.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров Украины 31 мая принял решение повысить цены на электроэнергию для населения;

с 1 июня 2023 года правительство установило единый тариф на электроэнергию для населения на уровне 2,64 грн/кВт-ч по НДС. До этого было 1,44 грн/кВт-ч за потребление 250 кВт-ч в месяц, а дальше 1,68 грн/кВт-ч.

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