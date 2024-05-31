Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення — Finance.ua

Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення Сьогодні 16:05 — Енергетика

Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення

З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт.

Про це повідомило видання «Економічна Правда».

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня.

Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року.

Також відбулися зміни і для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:

до 2000 спожитих кВт на місяць — 2,64 грн/кВт;

понад 2000 кВт на місяць — 4,32 грн/кВт.

Довідка Finance.ua:

раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявляла, що вартість виробництва і транспортування електроенергії зростає через російські удари по українській енергосистемі. Українців попередили, що підвищення тарифів неминуче. За її словами, при формуванні нових тарифів застосують диференційований підхід;

директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко заявляв, що обговорювався базовий варіант, згідно з яким передбачено тариф 4,80 грн за кіловат-годину для тих, хто споживає понад 100 кВт на місяць. Зміни тарифу для споживачів, які споживають менш як 100 кВт за місяць, не очікувались.



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Економічна Правда За матеріалами:

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