У Міненерго розкрили плани щодо тарифів на електрику — Finance.ua

У Міненерго розкрили плани щодо тарифів на електрику Сьогодні 16:00 — Енергетика

У Міненерго розкрили плани щодо тарифів на електрику

Вартість виробництва і транспортування електроенергії зростає через російські удари по українській енергосистемі. Українців попередили, що підвищення тарифів неминуче.

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону зазначила, що цього разу при формуванні нових тарифів застосують диференційований підхід.

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«Ми розуміємо, що без такого кроку — підвищення тарифу — не обійдемося. Хоча ми цього разу запропонували (і, сподіваюся, урядом це буде підтримано) при підвищенні тарифу використовувати диференційований підхід», — заявила чиновниця.

При цьому вона зазначила, що відключення світла залежать від обстрілів і споживання, тому Гринчук закликала українців економити електрику.

Водночас до нового опалювального сезону в Міненерго планують відремонтувати стільки об'єктів енергетичної інфраструктури, щоб пройти зимовий період із мінімальними відключеннями.

«Ми розуміємо, що дефіцит в енергосистемі в осінньо-зимовий період однаково буде, однак ми повинні намагатися максимально зменшити вплив цього дефіциту на споживачів», — підсумувала заступник міністра.

Народний депутат Олексій Кучеренко попередив, що українцям варто очікувати підвищення тарифів на електроенергію. Підвищення може бути в 1,5 раза до 4 гривень.

Варто зазначити, що з 26 квітня Кабмін затвердив продовження пільгової ціни на електроенергію для населення на рівні 2,64 гривні за кіловат до кінця травня цього року.

УНІАН За матеріалами:

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