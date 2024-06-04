В Центре исследований энергетики рассказали, есть ли связь между экспортом э/э и отключениями — Finance.ua

В Центре исследований энергетики рассказали, есть ли связь между экспортом э/э и отключениями
Экспорт электроэнергии не имеет никакого отношения к почасовым отключениям электроэнергии, отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
Читайте также
«Экспорт е/е к ее отключениям не имеет никакого отношения. Это либо российские вбросы, либо неосведомленность потребителей. В последнее время экспорта нет и не ожидается. Могут происходить физические перетоки из одного региона в другой через Европу, и к этому приводит повреждение энергосистемы. Поэтому иногда так легче питать регионы», — сказал он на брифинге в Медиацентре Украины в Киеве в понедельник.
Он добавил, что небольшие объемы экспорта, еще в начале мая, базировались на излишках солнечной генерации.
Власти прекрасно понимают настоящую ситуацию с энергетикой, а жителям Киева следует готовиться к отключениям по 7−8 часов.
Все прекрасно понимают, говорить не хотят. Все же просчитано… Совершенно отчетливо видны все цифры. Непонятно, какими будут последствия дополнительных атак, это фактор неопределенности. И не совсем понятно по нескольким объектам, которые можно будет восстановить или нельзя будет — это будет зависеть от того, как быстро приедет определенное оборудование. И это сейчас еще не определено окончательно", — отметил эксперт.
Поделиться новостью