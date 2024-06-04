Киянам радять готуватися до відключень по 7−8 годин — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Киянам радять готуватися до відключень по 7−8 годин

Енергетика
147
Киянам радять готуватися до відключень по 7−8 годин
Киянам радять готуватися до відключень по 7−8 годин
Влада прекрасно розуміє справжню ситуацію з енергетикою, а жителям Києва варто готуватися до відключень по 7−8 годин.
Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Radio NV.
Читайте також
«Усі прекрасно розуміють, говорити не хочуть. Слухайте, все ж прораховано… Абсолютно чітко видно всі цифри. Незрозуміло, які будуть наслідки додаткових атак, це фактор невизначеності. І не зовсім зрозуміло по декількох об'єктах, які можна буде відновити чи не можна буде, — це залежатиме від того, як швидко приїде певне обладнання. І це зараз ще не визначено остаточно», — зазначив експерт.
За його словами, відключення триватимуть.
«Я вас можу запевнити на 100%, що відключення будуть. І будуть вони мінімум по три-чотири години на добу. Це в ідеальному сценарії. А Києву поки що треба готуватися до семи-восьми годин на добу. Знову ж таки, це непоганий сценарій, може бути й гірше», — пояснив Харченко.
Читайте також
Говорячи про роботу критичного штабу, Харченко зазначив: «Я, можливо, розкажу несподівану річ: у нас щонайменше чотири таких штаби, які не координують між собою».
Нагадаємо, Кабінет Міністрів створив Штаб підготовки до наступного опалювального сезону, що координуватиме роботи з подолання наслідків російського енергетичного терору. До його складу увійдуть представники ключових міністерств та відомств, народні депутати, представники громад.
У 2023 році Кабінет Міністрів створив координаційний штаб із оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час обмеження та/або припинення постачання електричної енергії.
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.