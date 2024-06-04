Киянам радять готуватися до відключень по 7−8 годин — Finance.ua

Киянам радять готуватися до відключень по 7−8 годин Сьогодні 09:15 — Енергетика

Киянам радять готуватися до відключень по 7−8 годин

Влада прекрасно розуміє справжню ситуацію з енергетикою, а жителям Києва варто готуватися до відключень по 7−8 годин.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Radio NV

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«Усі прекрасно розуміють, говорити не хочуть. Слухайте, все ж прораховано… Абсолютно чітко видно всі цифри. Незрозуміло, які будуть наслідки додаткових атак, це фактор невизначеності. І не зовсім зрозуміло по декількох об'єктах, які можна буде відновити чи не можна буде, — це залежатиме від того, як швидко приїде певне обладнання. І це зараз ще не визначено остаточно», — зазначив експерт.

За його словами, відключення триватимуть.

«Я вас можу запевнити на 100%, що відключення будуть. І будуть вони мінімум по три-чотири години на добу. Це в ідеальному сценарії. А Києву поки що треба готуватися до семи-восьми годин на добу. Знову ж таки, це непоганий сценарій, може бути й гірше», — пояснив Харченко.

Говорячи про роботу критичного штабу, Харченко зазначив: «Я, можливо, розкажу несподівану річ: у нас щонайменше чотири таких штаби, які не координують між собою».

Нагадаємо, Кабінет Міністрів створив Штаб підготовки до наступного опалювального сезону, що координуватиме роботи з подолання наслідків російського енергетичного терору. До його складу увійдуть представники ключових міністерств та відомств, народні депутати, представники громад.

У 2023 році Кабінет Міністрів створив координаційний штаб із оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час обмеження та/або припинення постачання електричної енергії.

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