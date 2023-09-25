Кабмін створив координаційний штаб на випадок блекаутів — Finance.ua

Кабмін створив координаційний штаб на випадок блекаутів Сьогодні 20:40 — Енергетика

Кабмін створив координаційний штаб на випадок блекаутів

Кабінет Міністрів створив координаційний штаб із оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час обмеження та/або припинення постачання електричної енергії.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram-каналі.

Також уряд затвердив склад координаційного штабу та положення про нього.

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Крім того, Кабмін доручив головам обласних, Київської міської військових адміністрацій утворити регіональні координаційні штаби із оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час обмеження та/або припинення постачання електричної енергії.

Нагадаємо, Міністерство енергетики не планує застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня.

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