Кабмін створив координаційний штаб на випадок блекаутів — Finance.ua

Кабмін створив координаційний штаб на випадок блекаутів
Кабінет Міністрів створив координаційний штаб із оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час обмеження та/або припинення постачання електричної енергії.
Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram-каналі.
Також уряд затвердив склад координаційного штабу та положення про нього.
Крім того, Кабмін доручив головам обласних, Київської міської військових адміністрацій утворити регіональні координаційні штаби із оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час обмеження та/або припинення постачання електричної енергії.
Нагадаємо, Міністерство енергетики не планує застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня.
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