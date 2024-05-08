Уряд створив штаб підготовки до опалювального сезону — Finance.ua

Уряд створив штаб підготовки до опалювального сезону Сьогодні 17:17 — Казна та Політика

Уряд створив штаб підготовки до опалювального сезону

Кабінет Міністрів створив Штаб підготовки до наступного опалювального сезону, що координуватиме роботи з подолання наслідків російського енергетичного терору.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

За його словами, до його складу увійдуть представники ключових міністерств та відомств, народні депутати, представники громад.

Чим займатиметься Штаб

«Штаб координуватиме всі роботи з подолання наслідків російського енергетичного терору, модернізації та адаптації паливно-енергетичного комплексу до нових викликів», — повідомив Шмигаль.

Крім того, активніше залучатимуть допомогу від партнерів і будуть працювати над вирішенням боргової кризи в енергетиці.

«Зробимо усе, щоб наступної осені та взимку в оселях усіх українців було світло і тепло, а підприємства мали доступ до електропостачання», — підсумував прем'єр.

Нагадаємо, раніше заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив , що минулорічне підвищення тарифу на електроенергію для населення дозволило збалансувати енергосистему в Україні та провести необхідні ремонти об'єктів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв , що уряд зберіг чинний тариф на електроенергію для населення до кінця травня.

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За даними «Нафтогазу України», на 31 березня заборгованість підприємств теплокомуненерго становила 63,4 млрд грн. Побутові споживачі, тобто населення, заборгували 9,8 млрд грн.

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