Уряд створив штаб підготовки до опалювального сезону — Finance.ua

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Уряд створив штаб підготовки до опалювального сезону

Казна та Політика
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Уряд створив штаб підготовки до опалювального сезону
Уряд створив штаб підготовки до опалювального сезону
Кабінет Міністрів створив Штаб підготовки до наступного опалювального сезону, що координуватиме роботи з подолання наслідків російського енергетичного терору.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.
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За його словами, до його складу увійдуть представники ключових міністерств та відомств, народні депутати, представники громад.

Чим займатиметься Штаб

«Штаб координуватиме всі роботи з подолання наслідків російського енергетичного терору, модернізації та адаптації паливно-енергетичного комплексу до нових викликів», — повідомив Шмигаль.
Крім того, активніше залучатимуть допомогу від партнерів і будуть працювати над вирішенням боргової кризи в енергетиці.
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«Зробимо усе, щоб наступної осені та взимку в оселях усіх українців було світло і тепло, а підприємства мали доступ до електропостачання», — підсумував прем'єр.
Нагадаємо, раніше заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що минулорічне підвищення тарифу на електроенергію для населення дозволило збалансувати енергосистему в Україні та провести необхідні ремонти об'єктів.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що уряд зберіг чинний тариф на електроенергію для населення до кінця травня.
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За даними «Нафтогазу України», на 31 березня заборгованість підприємств теплокомуненерго становила 63,4 млрд грн. Побутові споживачі, тобто населення, заборгували 9,8 млрд грн.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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