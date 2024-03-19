Чи можуть призначити субсидії та пільги на комуналку одночасно — Finance.ua

Чи можуть призначити субсидії та пільги на комуналку одночасно
Пенсійний фонд України пояснив, у чому різниця між «житловою субсидією» та «пільгою на житлово-комунальні послуги». У відомстві також уточнили, чи можна оформити два види допомоги одночасно.
Як зазначають у ПФУ, нерідко пересічні громадяни вважають, що це одна й та ж виплата, проте це не так. Це два різних види виплат.
Пільги
Пільгою називають встановлену законодавством перевагу, що надають певним категоріям громадян. Як приклад, пільги мають:
- ветерани війни;
- члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць;
- постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС;
- діти війни;
- багатодітні сім'ї;
- інші вразливі категорії громадян.
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При цьому пільгу на оплату житлово-комунальних послуг (залежно від категорії отримувачів) можуть надавати як без урахування доходів, так і з врахуванням середньомісячного сукупного доходу родини.
Субсидії
Житловою субсидією називають допомогу від держави тим сім'ям, доходи яких не дозволять самотужки оплачувати у повному обсязі спожиті житлово-комунальні послуги.
Допомога залежить виключно від майнового та матеріального стану домогосподарства. Тобто, якщо є дійсно низький дохід, людина матиме право на житлову субсидію.
Чи можна оформити пільгу та субсидію одночасно
Як зазначають у фонді, попри те, що пільги та житлова субсидія — два різні види виплат, оформити їх одночасне отримання не можна.
Навіть якщо людина підпадає під правила і тієї, і іншої допомоги.
«За наявності одночасно права на субсидію та пільгу надається один із видів допомоги», — наголосили у Пенсійному фонді.
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