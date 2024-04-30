У Мінсоцполітики пояснили, кому субсидію на неопалювальний сезон призначать автоматично, а кому ні — Finance.ua

У Мінсоцполітики пояснили, кому субсидію на неопалювальний сезон призначать автоматично, а кому ні Сьогодні 16:45 — Особисті фінанси

У Мінсоцполітики пояснили, кому субсидію на неопалювальний сезон призначать автоматично, а кому ні

Житлова субсидія на неопалювальний сезон для більшості українців буде перепризначена автоматично. На фінансування житлових субсидій у 2024 році уряд виділив — 49,9 млрд грн. Це на 12 млрд грн більше порівняно з 2023 роком.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Житлова субсидія на опалювальний сезон призначається до дати його закінчення, по 30 квітня включно (по 15 квітня включно йде нарахування на послугу опалення). А з травня людина може отримувати субсидію на неопалювальний сезон.

Кому субсидію призначать автоматично

Для більшості отримувачів — вона буде призначено автоматично, якщо не змінилися дані про майновий стан та/або склад домогосподарств.

«Тобто якщо ви вже є отримувачем житлової субсидії, додатково звертатися нікуди не потрібно і жодних додаткових звернень робити також не потрібно. Пенсійний фонд на основі даних, які вже має, перерахує розмір субсидії, на яку родина/домогосподарство має право», — пояснили в Мінсоцполітики.

Кому треба звертатись за субсидією

Є певні категорії, яким субсидію з 1 травня призначать за їхнім зверненням із заявою та декларацією про доходи та витрати.

Зокрема, із особистим зверненням до Пенсійного фонду треба звернутися, якщо:

заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Також необхідно звернутися й особам, які мають право на виплату, але в опалювальний сезон субсидію було призначено в розмірі 0,00 грн.

«Навіть, якщо ви подали заяву протягом двох місяців з початку неопалювального сезону, субсидію буде призначено з початку такого сезону», — додали в міністерстві.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України виявив понад 50 тис. домогосподарств, які потенційно можуть одержувати житлову субсидію, але наразі за отриманням виплати не зверталися.

Довідка Finance.ua:

скористатись пільгою в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в межах встановлених норм можуть пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію;

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