Які виплати не враховується до середньомісячного сукупного доходу сім'ї — Finance.ua

Які виплати не враховується до середньомісячного сукупного доходу сім'ї Сьогодні 13:32 — Особисті фінанси

Які виплати не враховується до середньомісячного сукупного доходу сім'ї

Фахівці Юридичного порадника ВПО розповіли , які показники не враховуються при вирішенні питання про призначення соціальних допомог, зокрема, допомоги на проживання ВПО.

Які соцвиплати не враховують

Відповідно до пп. 5−8 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї … (далі - Порядок) до середньомісячного сукупного доходу НЕ враховуються такі доходи:

Соціальні виплати:

частина допомоги при народженні дитини, виплата якої проводиться одноразово (тобто 10 320 грн);

частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої проводиться одноразово (тобто 10 320 грн);

одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» (30 280 грн — у 2024 р.);



державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях;



допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;



тимчасова допомога на дітей, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу, «Дитина не одна»;



компенсація витрат за тимчасове розміщення ВПО, які перемістилися у період дії воєнного стану;



компенсація послуги «муніципальна няня»;



державна соціальна допомога, яка виплачується з надбавкою на догляд: за дитиною з інвалідністю підгрупи, А і за особою з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А;



допомога на проживання ВПО.



Із допомогою на проживання внутрішнім переселенцям існує виняток: вона враховується при призначенні допомоги малозабезпеченим сім'ям у разі:

якщо у складі сім'ї є особа працездатного віку, яка є особою з числа ВПО і не працює або не сплатила/за неї не сплачено ЄСВ протягом періоду, за який враховуються доходи;

якщо у складі сім'ї є особа працездатного віку, яка повернулася після міграції/тривалого перебування (не менше ніж 90 календарних днів) за кордоном, не перебуває на обліку як ВПО і не працює або не сплатила/за неї не сплачено ЄСВ і яка звертається за призначенням державної соціальної допомоги не раніше ніж через 15 робочих днів після такого повернення.



Інші показники, що не враховуються

Державна соціальна допомога, для призначення якої обчислюється сукупний дохід (наприклад, допомога одиноким батькам, малозабезпеченим сім'ям тощо)

Житлова субсидія.



Суми сплачених особою аліментів (за умови документального підтвердження фактичної сплати).



Суми отриманих аліментів.



Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб.



Оплата праці членів виборчих комісій, а також осіб, яких залучають до роботи у цих комісіях.



Допомога громадських та благодійних організацій.



Допомога на поховання.



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Матеріальна допомога дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, а також сім'ям, у яких проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, яка виплачується за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Допомога, компенсація, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, є одноразовою та отримана протягом одного календарного року (наприклад, матеріальна допомога працівнику з місця роботи).



Вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, технічних та інших засобів реабілітації, в тому числі грошова компенсація вартості самостійно придбаних технічних засобів реабілітації, вартість отриманих дитячих новорічних подарунків.



Суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, завданої здоров’ю працівника під час виконання ним своїх трудових обов’язків.

Одноразова натуральна допомога «пакунок малюка».

Допомога, отримана в межах реалізації соціальної благодійної програми з відновлення добробуту мешканців і розвитку територіальних громад Донецької та Луганської областей.



Доходи від розміщення депозитів.



Суми, які виплачуються з державного чи місцевого бюджету на придбання житла.



Кошти, отримані від продажу житла, що було єдиним житловим приміщенням у власності особи, у разі купівлі іншого житла протягом 6 місяців після здійснення такого продажу.



Допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї.



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