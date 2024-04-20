Як отримати тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти — Finance.ua

Як отримати тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти Сьогодні 17:04 — Особисті фінанси

Як отримати тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти

Один з основних обов’язків батьків є матеріальне забезпечення дитини. Якщо батьки з певних причин не мають змоги фінансово утримувати дитину, їхні діти можуть отримати тимчасові виплати від держави.

Про це інформує Національна соціальна сервісна служба України.

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За даними відомства, розмір тимчасової допомоги розраховується як різниця між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Хто може отримувати тимчасову виплату від держави

У повідомленні зазначено, якщо батьки ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або їх місце проживання/перебування наразі невідоме, їхні діти мають право на отримання тимчасової державної допомоги.

Виплата призначається у разі:

відомості про одного з батьків (платника аліментів) внесено до Єдиного реєстру боржників у зв’язку з несплатою ним аліментів;

місце проживання/перебування одного з батьків не встановлене;



стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження;

особа перебуває на примусовому лікуванні чи у місцях позбавлення волі;

особу визнано недієздатною;

один з батьків перебуває на строковій службі.

Як отримати тимчасову виплату від держави

Для цього варто звернутися до органу соціального захисту населення або ЦНАПу з необхідним пакетом документів.

Щоб отримати виплату, потрібно заповнити заяву, а також надати копію свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу).

Можуть знадобитися додаткові документи:

рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину;

довідка державної виконавчої служби щодо несплати аліментів одного з батьків протягом 6 місяців, що передують місяцю звернення;

повідомлення органу внутрішніх справ про факт невстановлення місця проживання/перебування одного з батьків;

довідка відповідної установи про здійснення щодо одного з батьків кримінального провадження, примусового лікування тощо.



Нагадаємо, майже 200 тис. боржників по аліментах зафіксовано в Україні на початок грудня 2023 року.

За неповних два роки великої війни до Єдиного реєстру боржників додалось близько 12 тис. нових боржників. 92% боржників по аліментах — це чоловіки.

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