Яке покарання загрожує за несплату аліментів — Finance.ua

Яке покарання загрожує за несплату аліментів Сьогодні 17:12 — Особисті фінанси

Яке покарання загрожує за несплату аліментів

Аліменти виплачує один із батьків іншому. Існують ситуації, коли один із батьків втрачає роботу, тому не може сплатити кошти. Однак виявляється, що безробіття не завжди є причиною, щоб їх не виплачувати.

Про це розповіли у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

У відомстві зазначили: якщо аліменти не сплачуються за виконавчим документом, боржнику нараховується заборгованість.

Неплатника аліментів, зокрема, можуть змусити виконувати суспільно-корисні роботи або навіть ув’язнити.

Так, якщо боржник зареєструвався у центрі зайнятості як безробітний та отримує від держави відповідну допомогу, то виконавець має право стягнути з виплачених коштів присуджені аліменти.

«Виконання стягнення через суспільно корисні роботи здійснюється шляхом залучення порушників до суспільно корисної роботи, вид якої визначається відповідним органом місцевого самоврядування», — пояснили у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

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Зазначається, що за наявності заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму за пів року, держвиконавець:

складає протокол про скоєння адміністративного правопорушення;

віддає документ на розгляд до суду.

Суспільно корисні роботи призначаються судом на термін від 120 до 360 годин. Безробітних виконує ці роботи:

щодня, але не більше восьми годин;

якщо вони присуджені неповнолітнім — не більше двох годин на день.

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«Таким чином, виконання правопорушниками оплачуваних суспільно корисних робіт є ефективним заходом примусу. Оскільки зароблені ними кошти спрямовано на погашення наявної заборгованості по аліментах», — пояснили в управлінні.

До того ж несплата аліментів передбачає, що боржника можуть:

внести до Єдиного реєстру боржників;

обмежити у праві виїзду за межі України;

арештувати карткові рахунки;

позбавити права керувати автомобілем тощо.

Наголошується також, що за злісне ухилення від сплати аліментів настає кримінальна відповідальність. Так, неплатникам загрожує:

арешт терміном до трьох місяців;

обмеження волі терміном до 2-х років.

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Яку суму аліментів сплачують у 2024 році

Від початку 2024 року зріс рівень аліментів, адже в Україні підвищили прожитковий мінімум.

Мінімальний розмір аліментів для дітей наразі є наступним:

до шести років — 1 281 гривня;

від шести до 18 років — 1 598 гривень.

Водночас батьки можуть домовитися про сплату більшого розміру аліментів. Для цього потрібно прописати всі умови і суму в договорі, а документ має засвідчити нотаріус.

Нагадаємо, за даними Опендатабот, майже 200 тисяч боржників по аліментах зафіксовано в Україні на початок грудня 2023 року. За неповних два роки великої війни до Єдиного реєстру боржників додалось близько 12 тисяч нових боржників. 92% боржників по аліментах — це чоловіки.

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