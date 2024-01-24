Нацбанк збиратиме дані про фінансові операції боржників — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нацбанк збиратиме дані про фінансові операції боржників

Фінтех і Картки
151
Нацбанк збиратиме дані про фінансові операції боржників
Нацбанк збиратиме дані про фінансові операції боржників
Національний банк затвердив Правила подання звітності про активні операції боржників.
Нові правила затверджені постановою правління НБУ № 9 від 18 січня, яка набирає чинності з 23 січня, повідомляє пресслужба регулятора.
Звітність про активні операції до Національного банку подаватимуть банки, фінансові компанії та кредитні спілки.

Читайте також: Банки особливо зацікавилися обігом грошей своїх клієнтів

Вона міститиме інформацію про операції за видами фінансових послуг, операції з цінними паперами, дебіторською заборгованістю, похідними фінансовими інструментами (деривативами) та операції з розміщення коштів на кореспондентських рахунках в інших банках, а також інформацію про боржника та осіб, пов’язаних з боржником та активною операцією.
Місце для вашої реклами
«Респондент подає до Національного банку звітність про активні операції, якщо загальна сума зобовʼязань (сукупний обсяг боргу) боржника дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом), і надалі до повного припинення зобовʼязань цього боржника», — зазначається у повідомленні.
У Нацбанку пояснили, що нові правила розроблено на виконання вимог закону «Про фінансові послуги та фінансові компанії» з метою здійснення нагляду за діяльністю учасників фінансового ринку та оцінки ефективності управління кредитним ризиком.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

Подивитися варіанти 💳

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.