Нацбанк збиратиме дані про фінансові операції боржників — Finance.ua

Нацбанк збиратиме дані про фінансові операції боржників Сьогодні 08:01 — Фінтех і Картки

Нацбанк збиратиме дані про фінансові операції боржників

Національний банк затвердив Правила подання звітності про активні операції боржників.

Нові правила затверджені постановою правління НБУ № 9 від 18 січня, яка набирає чинності з 23 січня, повідомляє пресслужба регулятора.

Звітність про активні операції до Національного банку подаватимуть банки, фінансові компанії та кредитні спілки.

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Вона міститиме інформацію про операції за видами фінансових послуг, операції з цінними паперами, дебіторською заборгованістю, похідними фінансовими інструментами (деривативами) та операції з розміщення коштів на кореспондентських рахунках в інших банках, а також інформацію про боржника та осіб, пов’язаних з боржником та активною операцією.

«Респондент подає до Національного банку звітність про активні операції, якщо загальна сума зобовʼязань (сукупний обсяг боргу) боржника дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом), і надалі до повного припинення зобовʼязань цього боржника», — зазначається у повідомленні.

У Нацбанку пояснили, що нові правила розроблено на виконання вимог закону «Про фінансові послуги та фінансові компанії» з метою здійснення нагляду за діяльністю учасників фінансового ринку та оцінки ефективності управління кредитним ризиком.

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