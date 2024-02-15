Що загрожує боржникам за комуналку, та як дізнатися про борги — Finance.ua

Що загрожує боржникам за комуналку, та як дізнатися про борги Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Що загрожує боржникам за комуналку, та як дізнатися про борги

Способів дізнатися про заборгованість по сплаті за комунальні послуги є кілька.

Найпростіший — звернутися до свого ЖЕКу або ОСББ, вказавши адресу й ім'я того, на кого зареєстрований особовий рахунок. Особовий рахунок — це такий собі ідентифікатор доставлення рахунку на здійснення виплат за комунальними послугами, адже при розрахунках вказується конкретний платник, до якого в разі несвоєчасного здійсненні виплат буде пред’явлений судовий позов.

Перевірити наявність заборгованості також може оператор Укрпошти або працівник банку, де ви сплачуєте за комунальні послуги. Наприклад, це можуть бути найбільші державні банки — також може оператор Укрпошти або працівник банку, де ви сплачуєте за комунальні послуги. Наприклад, це можуть бути найбільші державні банки — ПриватБанк та Ощадбанк

Про заборгованість можна дізнатися самостійно у мобільному застосунку банків у розділі комунальних платежів. Для цього потрібно вказати відповідну адресу.

Також про наявність заборгованості можна дізнатися в особистому кабінеті постачальника послуг.

Борги за житлово-комунальні послуги потрібно закрити якнайшвидше, поки не були застосовані санкції.

Що загрожує боржникам

У разі відповідного судового рішення про стягнення заборгованості виконавець може:

арештувати майно боржника;

арештувати всі банківські рахунки, з яких списуватиметься сума для погашення поточної заборгованості. Під загрозою навіть пенсіонери, у яких можуть списувати до 50% пенсійної виплати, але залишок не має бути меншим за прожитковий мінімум;

якщо інформацію про борги передадуть до Бюро кредитних історій, це вплине на кредитну історію і стане перешкодою для оформлення кредиту або кредитних карток у майбутньому;

виконавець може забрати майно боржника, зокрема нерухомість, якщо борг перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (142 тис. грн станом на лютий 2024 року. — Ред.).

Забрати квартиру, будинок або землю за борги можуть тільки, якщо немає достатніх фінансових коштів або рухомого майна.

Насамперед арешту підлягає окрема від будинку земельна ділянка, інше приміщення, що належать боржнику.

В останню чергу — житловий будинок або квартира, де фактично проживає боржник.

Якщо в квартирі чи будинку зареєстровані неповнолітні або люди з інвалідністю, для виселення та продажу квартири знадобиться дозвіл органів опіки та піклування, або відповідне рішення суду.

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