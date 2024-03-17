Стягнення аліментів: як виявити місцезнаходження боржника, який живе за кордоном — Finance.ua

Стягнення аліментів: як виявити місцезнаходження боржника, який живе за кордоном Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Стягнення аліментів: як виявити місцезнаходження боржника, який живе за кордоном, Фото: legalaid.gov.ua

Стягнення аліментів може стати неприємною та складною процедурою. Однак процес може ще більше ускладнитися, якщо боржник знаходиться за межами України.

У Міністерстві юстиції України повідомляють , що у разі проживання боржника за кордоном, питання щодо аліментних обов’язків регулюється міжнародними договорами України та Законом України «Про міжнародне приватне право».

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Якщо боржник проживає на території іноземної держави, стягувач на підставі міжнародного договору має право порушити питання про визнання та надання компетентним органом цієї держави дозволу на його виконання, а за відсутності міжнародного договору — на принципах взаємності.

У клопотанні стягувачем обов’язково зазначається адреса, за якою боржник проживає або перебуває на території іноземної держави.

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Що робити, якщо стягувач не має точної адреси проживання боржника:

Отримати від компетентних органів іноземної держави інформацію щодо адреси проживання боржника можливо тільки в процесі розгляду судової справи на підставі доручення, складеного судом згідно з вимогами міжнародного договору, а у разі його відсутності - згідно з вимогами частин другої - четвертої статті 499 Цивільного процесуального кодексу України.

Водночас положення Конвенції про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання 2007 року дає можливість отримати таку інформацію без судового доручення.

Також за відсутності інформації про точне місце проживання, зацікавлена особа має право на підставі Конвенції звернутись до компетентного органу запитуваної договірної держави Конвенції із заявою про встановлення місця проживання боржника.

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Така заява надсилається до Міністерства юстиції України безпосередньо або через його територіальні органи — міжрегіональні управління.

Довідка Finance.ua:

майже 200 тисяч боржників по аліментах зафіксовано в Україні на початок грудня 2023 року. За неповних два роки великої війни до Єдиного реєстру боржників додалось близько 12 тисяч нових боржників. 92% боржників по аліментах — це чоловіки;

суму аліментів розраховують з огляду на фактор кількості дітей: на одну дитину — ¼ від доходу, на двох — 1/3 від доходу, на трьох і більше — ½ від доходу.

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