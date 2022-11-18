Розширено перелік доходів, з яких утримуються аліменти — Finance.ua

Розширено перелік доходів, з яких утримуються аліменти Сьогодні 19:03 — Казна та Політика

Розширено перелік доходів, з яких утримуються аліменти

Кабінет Міністрів України вніс зміни до пункту 8 Переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб.

Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції — м. Львів.

"Відповідно до постанови № 1263 від 11 листопада 2022 року у пункті 8 після слів «з усіх видів грошового забезпеченняˮ додано слова «інших виплат, установлених законодавством, зокрема додаткової винагороди, яка виплачується на період воєнного стануˮ», - сказано в повідомленні.

Кого стосуються зміни

Зміни стосуються доходів військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, БЕБ, служби цивільного захисту та Державної кримінально-виконавчої служби, співробітників Служби судової охорони.

Ці категорії сплачуватимуть аліменти також із інших виплат, установлених законодавством, зокрема додаткової винагороди, яку їм виплачують у період дії воєнного стану.

Довідка Finance.ua:

батьки, які проживають окремо від своїх дітей, зобов’язані їх утримувати. І навіть війна — не привід забути про сплату аліментів. Втім, є певні особливості;

щоб стягнути з боржника, який виїхав за кордон, аліменти, перш за все потрібно з’ясувати чи укладено між Україною та державою, в якій проживає боржник, міжнародний договір про надання правової допомоги та чи є така держава учасницею Конвенції про стягнення аліментів за кордоном або Конвенції про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання;

у разі якщо наявна заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 4 місяці (та 3 місяці, якщо аліменти сплачуються на утримання дитини з інвалідністю, тяжкохворої дитини) — державний виконавець виносить вмотивовані постанови про встановлення тимчасового обмеження боржника.

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