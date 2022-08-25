Як стягнути аліменти, якщо батько або мати дитини перебувають за кордоном — Finance.ua

Як стягнути аліменти, якщо батько або мати дитини перебувають за кордоном Вчора 16:07 — Особисті фінанси

Як стягнути аліменти, якщо батько або мати дитини перебувають за кордоном

Запровадження в Україні воєнного стану не звільняє батьків від обов’язку утримувати дітей до досягнення ними повноліття.

Про це пише Юридичний порадник для ВПО.

Щоб стягнути з боржника, який виїхав за кордон, аліменти, перш за все потрібно з’ясувати чи укладено між Україною та державою, в якій проживає боржник, міжнародний договір про надання правової допомоги та чи є така держава учасницею Конвенції про стягнення аліментів за кордоном або Конвенції про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання.

Залежно ситуації можуть бути одразу 4 варіанти розвитку подій:

1. Укладення між батьками договору про сплату аліментів на дитину. Цей варіант передбачає мирне врегулювання питання щодо стягнення аліментів на дитину без звернення до суду. Укладається такий договір письмово та обов’язково посвідчується нотаріусом. Залежно від потреби у ньому можуть зазначатися:

умови щодо виплати аліментів у частці від заробітку (доходу) платника або у твердій грошовій сумі;

обов’язок погашення заборгованості за минулий час;

розмір і строки виплати щомісячних платежів;

відповідальність за несвоєчасну виплату аліментів тощо.

Разом із тим за договором дитина замість щомісячних платежів може отримати у власність нерухоме майно, яке належить її батьку або матері (боржнику), або ж одноразову виплату. Якщо боржник-громадянин України виїжджає за кордон на постійне місце проживання до держави, з якою Україна не має договору про надання правової допомоги, він буде зобов’язаний сплатити всі аліменти на утримання дитини наперед.

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2. Стягнення аліментів через суд на території України. Якщо батько/мати дитини, який/яка проживає за кордоном, відмовляється добровільно утримувати дитину, однак має при цьому майно на території України, другий з батьків може звернутися до суду для примусового стягнення аліментів із такої особи.

У разі отримання позитивного судового рішення та його подальшого невиконання необхідно буде звернутися до виконавчої служби. Вона в свою чергу уповноважена арештувати та реалізувати (продати) майно боржника для виплати аліментів заявнику.

3. Стягнення аліментів через суд в України з подальшим визнанням судового рішення у країні проживання боржника. За відсутності в особи майна на території України доведеться виконувати подвійну роботу: для початку звернутися до суду із позовом про примусове стягнення аліментів на утримання дитини, а потім визнавати його у країні проживання боржника. Вимоги у такому разі краще ставити в твердій грошовій формі, а не у частці (відсотковій формі), щоб мати менше клопоту з виконанням за кордоном.

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Разом із тим після отримання судового рішення та набрання ним законної сили необхідно подати його разом із заявою/клопотанням про визнання та іншими документами до територіального органу Міністерства юстиції за місцем реєстрації позивача. При цьому усі документи треба перекласти мовою тієї країни, в якій рішення буде виконуватися.

4. Стягнення аліментів через суд у країні боржника. Стягнути аліменти на утримання дитини також можна шляхом звернення з позовом до суду тієї країни, де перебуває боржник. Такий підхід має свої переваги, зокрема, дозволяє зекономити час та витрати, зменшити кількість документів, які необхідно подати до різних інстанцій, збільшити суму стягнень на дитину. Однак скористатися ним можна лише у випадках, коли:

відсутнє рішення суду України про стягнення аліментів з відповідача, який проживає за кордоном;

вирішення питання здійснюється згідно із законодавством іноземної країни за місцем проживання відповідача;

необхідно вирішити питання про зміну розміру аліментів;

відсутній договір про надання правової допомоги між країнами, що унеможливлює виконання рішення українського суду на території іноземної держави.

Звернутися до суду іноземної держави також можливо через територіальний орган Міністерства юстиції за місцем реєстрації стягувача.

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