Із 1 липня виплати на дітей зростуть: який мінімальний розмір аліментів — Finance.ua

Із 1 липня виплати на дітей зростуть: який мінімальний розмір аліментів Вчора 09:00 — Особисті фінанси

Із 1 липня в Україні збільшується прожитковий мінімум, а разом із ним — і мінімальний розмір аліментів на дитину та інші соцвиплати.

Як повідомили у пресслужбі Західного міжрегіонального управління Мін’юсту, за законом, мінімальна сума виплат на одну дитину не може бути меншою за половину прожиткового мінімуму, розраховуваного для дитини відповідного віку.

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За цією формулою, мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину віком до 6 років становитиме 1100,5 грн.

Для дітей від 6 до 18 років сума трохи більша — 1372 грн.

Процес зміни грошових надходжень відбувається автоматично, тож до органів виконавчої служби додатково звертатися не потрібно.

Водночас максимальний розмір аліментів дорівнює десятьом прожитковим мінімумам на дитину відповідного віку. Батьки можуть виплачувати більшу суму за встановлену, якщо пропишуть це в договорі.

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