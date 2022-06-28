Грошова допомога від міжнародних організацій: у ПриватБанку почали виплати неповнолітнім — Finance.ua

Грошова допомога від міжнародних організацій: у ПриватБанку почали виплати неповнолітнім Вчора 10:00 — Особисті фінанси

Грошова допомога від міжнародних організацій: у ПриватБанку почали виплати неповнолітнім

ПриватБанк розпочинає виплати переказів Western Union з грошовою допомогою внутрішньо переміщеним особам від міжнародних організацій для українців, які через війну були змушені шукати притулок у безпечних регіонах та яким на момент отримання допомоги виповнилося від 14 до 18 років.

Про це повідомила пресслужба банку.

Як отримати виплату?

Щоб отримати допомогу (ООН World Food Programme, WFP), розмір якою складає 2 200 грн, неповнолітні українці мають відкрити картку для виплат ПриватБанку.

Зробити це можно у будь якому відділенні банку, при оформленні картки присутність батьків чи опікунів не обовʼязкова.

Українці, яким виповнилося від 14 до 16 років, після отримання SMS з контрольним номером переказу Western Union, можуть отримати переказ виключно на картку ПриватБанку у Приват24 або відділенні банку.

Для клієнтів віком від 16 до 18 років переказ Western Union буде доступний для виплати в усіх каналах ПриватБанку: Приват24, банкоматах, терміналах самообслуговування, відділеннях банку. Крім того, зарахувати переказ на картку можна, звернувшись до клієнтської підтримки за телефоном 3700 чи в чат «Допомога Онлайн».

До слова, у банку зазначили, що зарахування і зняття грошової допомоги відбуватиметься без комісії.

ПриватБанк допоможе пенсіонерам отримати міжнародну допомогу

Співробітники відділень та оператори сервісного центру ПриватБанку допоможуть пенсіонерам сформувати та подати заявку на отримання допомоги. Виплати тим, хто постраждав від російської агресії, здійснюються від держави та міжнародних організацій.

Як зазначається в повідомленні банку, заявку на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій можна подати онлайн через платформу єДопомога та представництва ООН.

Рішення щодо надання допомоги відповідній категорії населення та сум виплат приймають міжнародні організації. Допомогу можуть отримати:

внутрішньо переміщені особи, які перебувають в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;

особи, які проживають/перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях;

особи, які проживають/перебувають на територіях, що знаходяться в зоні активних бойових дій України.

особи, які мають соціальний статуси: особа з інвалідністю, пенсіонер, одинока мати або батько, багатодітна сім’я, одержувач допомоги малозабезпеченим сім’ям зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб.

Виплата допомоги здійснюється на будь-яку картку ПриватБанку, в тому числі на Digital картку, яку можна відкрити у Приват24.

Українці, можуть отримати виплати від міжнародних організацій: Гуманітарної організації ООН (World Food Programme, WFP), Агентства ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН/UNHCR Ukraine), Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC), Товариства Червоного Хреста (ТЧХУ) за програмою Прихисток.

Довідка Finance.ua:

з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну більшість країн надали українцям спрощені умови в’їзду. Тим, хто обрав одну з країн ЄС для тимчасового прихистку і проживає там більшість часу, надають і фінансову допомогу. Які виплати отримують українці в країнах ЄС — читайте тут;

неповнолітня дитина з 14 років має право самостійно звернутися за призначенням грошової допомоги для ВПО. Детальніше про це розповіли у Центрі надання безоплатної правової допомоги.



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