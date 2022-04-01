Діти мають право вивозити валюту з країни — Finance.ua

Діти мають право вивозити валюту з країни

Вчора 10:03 — Особисті фінанси

Діти мають право вивозити валюту з країни

Вивозити валюту без декларування мають право усі, зокрема неповнолітні.

НБУ під час круглого стол, проведеного «Фінансовим клубом», пообіцяв допомогти громадянам знайти порозуміння із українськими митниками, які контролюють вивіз валюти з країни.

«Коли виїжджає жінка і в неї троє дітей є неповнолітніми, то вона може вивезти не більше 10 тис., незважаючи на те, що сім’я в себе включає чотири людини. Тому що такі в нас обмеження», — розповіла голова ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

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Питання вивозу валюти є актуальним, оскільки не всі українці під час війни впевнені у стабільності роботи банків, щоб всі валютні заощадження тримати на картці.

«Коли люди планують їхати далі — в Америку, Канаду, вони пишуть офіційні запити до нас, як їм краще поступити, якщо в них все в кеші. Їм рекомендують покласти на картки і там користуватися», — поскаржилася Олена Коробкова.

НБУ пояснив, що вже зараз на кордоні така багатодітна мати може вивезти без декларування 40 тис. євро. «10 тис. євро без декларування „на кожну особу“, а особа не обов’язково має бути повнолітньою. Якщо виїжджає мати з трьома дітьми, то вони можуть без декларування вивезти 40 тис. євро», — сказав директор департаменту відкритих ринків Національного банку Олексій Лупін. Він додав, що можна взяти довідку в банку про зняття валюти або конвертацію.

НАБУ звернеться до НБУ за роз’ясненням для біженців. «Ми тоді офіційно до вас звернемося стосовно роз’яснення, що якщо за кордон виїздить четверо — дорослий і три дитини, то на митниці багато питань, що (валюта. — Ред.) цей ліміт — лише на дорослу повнолітню людину. Вони так трактують цю норму», — сказала Олена Коробкова.

Олексій Лупін офіційно пояснив чинні норми: «Коли проводиться процедура декларування, то неповнолітня особа не може декларувати. Тоді доросла людина, яка супроводжує дітей, за всіх декларує, заповнює цей бланк. Діти не можуть заповнити. Але для провозу в нас немає обмеження на вік. Кожна людина, навіть немовля, може вивезти 10 тис. євро».

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