У НАЗК пояснили, коли потрібно подавати декларації — Finance.ua

У НАЗК пояснили, коли потрібно подавати декларації

Вчора 18:27 — Особисті фінанси

У НАЗК пояснили, коли потрібно подавати декларації

Національне агентство з питань запобігання корупції заявляє, що щорічні декларації, які подаються до 1 квітня, не потрібно подавати, але необхідно подати протягом 3 місяців після завершення війни.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

НАЗК нагадує: подавати декларації, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані та повідомлення про відкриття валютного рахунку в банку-нерезиденті під час війни не потрібно. Кампанія декларування 2022 року відкладається до перемоги над рашистськими окупантами. Тобто щорічну декларацію за 2021 рік ви можете подати протягом трьох місяців після закінчення війни", — заявили в НАЗК.

Також зміщуються терміни надання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані чиновника та відкриття валютного рахунку у банку-нерезиденті.

Тепер їх також потрібно буде подати протягом трьох місяців після закінчення війни.

Якщо у публічного службовця через наслідки війни не буде фізичної можливості подати документи вчасно, то він звільняється від кримінальної та адміністративної відповідальності через неподання або несвоєчасне подання.

Такі декларанти повинні подати документи протягом одного місяця з дня закінчення наслідків, які унеможливлювали їх подання.

НАЗК розуміє, що зараз не час для пошуків документів для декларування, а час для перемоги над російськими окупантами.

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