Які можуть бути обмеження при несплаті аліментів — Finance.ua

Які можуть бути обмеження при несплаті аліментів Вчора 23:00 — Особисті фінанси

Застосування до боржників встановлених законом обмежень — дієвий шлях змусити їх виплачувати аліменти.

Про це нагадує Мінюст.

У разі якщо наявна заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 4 місяці (та 3 місяці, якщо аліменти сплачуються на утримання дитини з інвалідністю, тяжкохворої дитини) — державний виконавець виносить вмотивовані постанови про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві:

виїзду за межі України;

керування транспортними засобами;

користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;

полювання.

При цьому, якщо боржником сплачено заборгованість у повному обсязі, зазначені тимчасові заходи припиняються на підставі постанов державного виконавця про скасування таких заходів або закінчення виконавчого провадження.

Звертаємо увагу, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану, на території України зупиняється дія постанов державних виконавців про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.

У разі прийняття змін до законодавства Порядок може бути змінено.

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