Скільки українців не платять аліменти: дані з Реєстру боржників (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки українців не платять аліменти: дані з Реєстру боржників (інфографіка)

Особисті фінанси
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Скільки українців не платять аліменти: дані з Реєстру боржників (інфографіка)
Скільки українців не платять аліменти: дані з Реєстру боржників (інфографіка)
Майже 200 тисяч боржників по аліментах зафіксовано в Україні на початок грудня 2023 року. За неповних два роки великої війни до Єдиного реєстру боржників додалось близько 12 тисяч нових боржників. 92% боржників по аліментах — це чоловіки.
Про це свідчить аналітика Опендатабот.
192 150 боржників по аліментах нараховується у ЄРБ станом на 15 грудня 2023 року.
Скільки українців не платять аліменти: дані з Реєстру боржників (інфографіка)
Загалом за неповних два роки повномасштабної війни Реєстр боржників поповнився на 11 847 осіб.
Пік нових боржників за виплатою аліментів припав на січень 2023 року — тоді до переліку додалося одразу 1 258 боржників за місяць.
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Переважна більшість боржників по аліментах — 91% — це чоловіки. Частка жінок із заборгованістю по аліментах складає 8%.
Скільки українців не платять аліменти: дані з Реєстру боржників (інфографіка)
Загалом, на 192 150 боржників припадає 203 548 виконавчих проваджень. Це означає, що 6% боржників мають декілька боргів, які накопичилися за різні роки або стосуються різних дітей.

Довідка Finance.ua:

  • Аліменти — це кошти для харчування, одягу та інших побутових потреб, які закон зобов’язує виплачувати одного з подружжя іншому;
  • Якщо безробітна особа має неофіційний дохід, платити аліменти потрібно у фіксованому розмірі. Сума аліментів з безробітного береться з прожиткового мінімуму на відповідний вік дитини. Як в Україні стягнути аліменти з безробітної особи — розповіли тут;
  • У зв’язку з війною кількість українських сімей з різних боків кордону зросла. Але при необхідності жінка може стягнути аліменти на утримання дітей з батька в іншій країні. Куди звертатися жінкам, щоб стягнути аліменти, якщо їхні чоловіки за кордоном або вони самі отримали тимчасовий захист?
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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