Скільки українців не платять аліменти: дані з Реєстру боржників (інфографіка) — Finance.ua

Скільки українців не платять аліменти: дані з Реєстру боржників (інфографіка) Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Скільки українців не платять аліменти: дані з Реєстру боржників (інфографіка)

Майже 200 тисяч боржників по аліментах зафіксовано в Україні на початок грудня 2023 року. За неповних два роки великої війни до Єдиного реєстру боржників додалось близько 12 тисяч нових боржників. 92% боржників по аліментах — це чоловіки.

Про це свідчить аналітика Опендатабот.

192 150 боржників по аліментах нараховується у ЄРБ станом на 15 грудня 2023 року.

Загалом за неповних два роки повномасштабної війни Реєстр боржників поповнився на 11 847 осіб.

Пік нових боржників за виплатою аліментів припав на січень 2023 року — тоді до переліку додалося одразу 1 258 боржників за місяць.

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Переважна більшість боржників по аліментах — 91% — це чоловіки. Частка жінок із заборгованістю по аліментах складає 8%.

Загалом, на 192 150 боржників припадає 203 548 виконавчих проваджень. Це означає, що 6% боржників мають декілька боргів, які накопичилися за різні роки або стосуються різних дітей.

Довідка Finance.ua:

Аліменти — це кошти для харчування, одягу та інших побутових потреб, які закон зобов’язує виплачувати одного з подружжя іншому;

Якщо безробітна особа має неофіційний дохід, платити аліменти потрібно у фіксованому розмірі. Сума аліментів з безробітного береться з прожиткового мінімуму на відповідний вік дитини. Як в Україні стягнути аліменти з безробітної особи — розповіли тут;

У зв’язку з війною кількість українських сімей з різних боків кордону зросла. Але при необхідності жінка може стягнути аліменти на утримання дітей з батька в іншій країні. Куди звертатися жінкам, щоб стягнути аліменти, якщо їхні чоловіки за кордоном або вони самі отримали тимчасовий захист?

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