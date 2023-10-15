Як подати аліменти на дитину з батька з-за кордону — роз’яснення юриста Сьогодні 06:00 — Особисті фінанси

У зв’язку з війною кількість українських сімей з різних боків кордону зросла. При необхідності жінка може стягнути аліменти на утримання дітей з батька в іншій країні.

Куди звертатися жінкам, щоб стягнути аліменти, якщо їхні чоловіки за кордоном або вони самі отримали тимчасовий захист, у коментарі РБК-Україна розповів керуючий партнер юридичної компанії «Муренко, Курявий та Партнери» Олександр Курявий.

Куди звертатись, якщо батько дитини працює за кордоном

Батьки повинні утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Чи не є підставою для звільнення від такого обов’язку те, що один із батьків проживає в іншій країні, звертає увагу юрист.

Україна є учасником низки двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів, а саме: Конвенції про стягнення аліментів за кордоном та Конвенції про міжнародно-правове стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання. Це дозволяє вирішувати питання про стягнення аліментів.

Для того, щоб стягнути аліменти з батька, що проживає за кордоном, мати може надійти в залежності від того, чи є відповідне рішення суду.

«Якщо мати вже отримала рішення суду про стягнення аліментів в Україні, то вона може звернутися до компетентного органу іноземної країни, де мешкає боржник, з клопотанням про визнання та надання дозволу на виконання рішення суду України про стягнення аліментів. Після отримання рішення українського суду та вступ до суду через його законну силу, його необхідно визнати на території тієї країни, де проживає боржник», — пояснює Олександр Курявий.

Для цього необхідно подати клопотання про визнання та виконання судового рішення, долучивши такі документи:

копія судового рішення;

довідка про те, що рішення набрало законної сили;

довідка про часткове виконання або невиконання рішення на території України;

довідка про те, що відповідач був належним чином повідомлений про день судового засідання, та копію документів, що підтверджують це, якщо відповідач не брав участі у судовому засіданні;

копію протоколу судового засідання (або журналу судового засідання), у ході якого справу про стягнення аліментів було розглянуто сутнісно;

фотографія стягувача.

Клопотання та документи надаються українською мовою разом із перекладом офіційною мовою договірної сторони, на території якої пропонується здійснити визнання та виконання рішення.

«Клопотання направляється до Міністерства юстиції України через територіальне управління юстиції, після чого воно протягом місяця з дня надходження передається до компетентного органу іноземної країни. Про хід та результати розгляду клопотання про визнання та виконання рішення про стягнення аліментів Міністерство юстиції України письмово повідомляє» — зазначає юрист.

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