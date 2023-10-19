У чоловіка зняли з рахунку майже 450 000 грн на аліменти двом дітям — Finance.ua

У чоловіка зняли з рахунку майже 450 000 грн на аліменти двом дітям Сьогодні 13:33 — Особисті фінанси

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції повідомило, що з банківського рахунку харків'янина у примусовому порядку було знято майже 450 тисяч гривень.

Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що цих коштів чоловік позбувся через те, що вчасно не виконував рішення суду, а саме щомісяця не перераховував 1/3 частину від загальної суми своїх доходів на утримання двох неповнолітніх дітей.

«Процесом погашення аліментної заборгованості керували фахівці Основ’янсько-Слобідського відділу державної виконавчої служби у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Саме правники, відповідно до норм чинного законодавства, винесли постанови, які заборонили вчиняти правочини з майном та користуватися грошима на картці.

Необхідну грошову суму юристи арештували та перерахували родині, щойно кошти з’явилися на банківському рахунку батька", — сказано у повідомленні.

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