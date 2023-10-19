У чоловіка зняли з рахунку майже 450 000 грн на аліменти двом дітям — Finance.ua
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У чоловіка зняли з рахунку майже 450 000 грн на аліменти двом дітям

Особисті фінанси
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Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції повідомило, що з банківського рахунку харків'янина у примусовому порядку було знято майже 450 тисяч гривень.
Про це йдеться у пресслужбі відомства.
Зазначається, що цих коштів чоловік позбувся через те, що вчасно не виконував рішення суду, а саме щомісяця не перераховував 1/3 частину від загальної суми своїх доходів на утримання двох неповнолітніх дітей.
«Процесом погашення аліментної заборгованості керували фахівці Основ’янсько-Слобідського відділу державної виконавчої служби у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Саме правники, відповідно до норм чинного законодавства, винесли постанови, які заборонили вчиняти правочини з майном та користуватися грошима на картці.
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За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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