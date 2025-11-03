0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як участь у бойових діях зараховується до стажу

Особисті фінанси
79
Як участь у бойових діях зараховується до стажу
Як участь у бойових діях зараховується до стажу
Військовослужбовці ЗСУ мають право на військову пенсію за вислугу 25 і більше років.
Про це повідомляє Міністерство оборони.
Розмір такої пенсії залежить, зокрема, від стажу військової служби, при обчисленні якого враховується участь захисника у бойових діях.

Як саме участь у бойових діях зараховується до військового стажу для призначення пенсії

Згідно з Законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», до вислуги років для визначення розміру військової пенсії один місяць військової служби зараховується за три місяці — за умови, що протягом цього місяця військовий брав безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із збройною агресією російської федерації проти України.
Читайте також
Законодавство зазначає — військовий при цьому мав перебувати безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів під час дії воєнного стану.
Щоб надалі було правильно проведено підрахунок вислуги років, командирам військових частин, установ, закладів, органів військового управління поставлене завдання долучати до особових справ військовослужбовців відповідні довідки про безпосередню участь у вищезазначених заходах.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Пенсія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems