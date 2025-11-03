Як участь у бойових діях зараховується до стажу Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

Як участь у бойових діях зараховується до стажу

Військовослужбовці ЗСУ мають право на військову пенсію за вислугу 25 і більше років.

Про це Про це повідомляє Міністерство оборони.

Розмір такої пенсії залежить, зокрема, від стажу військової служби, при обчисленні якого враховується участь захисника у бойових діях.

Як саме участь у бойових діях зараховується до військового стажу для призначення пенсії

Згідно з Законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», до вислуги років для визначення розміру військової пенсії один місяць військової служби зараховується за три місяці — за умови, що протягом цього місяця військовий брав безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із збройною агресією російської федерації проти України.

Законодавство зазначає — військовий при цьому мав перебувати безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів під час дії воєнного стану.

Щоб надалі було правильно проведено підрахунок вислуги років, командирам військових частин, установ, закладів, органів військового управління поставлене завдання долучати до особових справ військовослужбовців відповідні довідки про безпосередню участь у вищезазначених заходах.

