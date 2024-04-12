Як дізнатись, чи є ви потенційним отримувачем субсидії - інструкція ПФУ — Finance.ua

Як дізнатись, чи є ви потенційним отримувачем субсидії - інструкція ПФУ Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Як дізнатись, чи є ви потенційним отримувачем субсидії - інструкція ПФУ

Пенсійний фонд України виявив понад 50 тис. домогосподарств, які потенційно можуть одержувати житлову субсидію, але наразі за отриманням виплати не зверталися.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Як перевірити, чи є ваше домогосподарство потенційним субсидіантом

На сайті Фонду у правому верхньому кутку екрану натисніть кнопку «Вхід» та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія. Підпису або id.gov.ua.

На панелі зліва оберіть розділ «Мої повідомлення» та перейдіть у вкладку «Індивідуальні повідомлення».

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Якщо вас визначено потенційним отримувачем житлової субсидії, то тут ви зможете ознайомитись з відповідною інформацією від Пенсійного фонду України.

Як дистанційно оформити субсидію на порталі «Дія»

Крок 1. Реєстрація та авторизація в кабінеті громадянина на diia.gov.ua.Це можна зробити за допомогою e-підпису або BankID.

Крок 2.Потрібно зайти в меню «Послуги», клацнути на «Пенсії, пільги та допомогу» та вибрати «Заяву на субсидію».

Крок 3.Перевірте ще раз свої дані і при необхідності, внесіть нову інформацію.

Крок 4. Вкажіть адресу, за якою планується отримання субсидії.

Крок 5.Оберіть зі списку необхідні житлово-комунальні послуги, поставивши галочку навпроти необхідних.

Крок 6. Вкажіть IBAN рахунки, на який надходитиме субсидія.

Крок 7. Зазначте осіб, зареєстрованих у квартирі чи будинку, та родичів.

Крок 8. Перевірте правильність даних у сформованій заяві, підпишіть електронним підписом та надішліть.

Нагадаємо, у 2024 році українці й надалі отримуватимуть житлові субсидії. Однак, уряд відчутно збільшив обсяг фінансової компенсації на придбання дров та вугілля для опалення під час опалювального сезону. Згідно з рішенням уряду, субсидія буде надаватися , якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного загального доходу сім'ї до закінчення воєнного стану та протягом 1 місяця після його припинення.

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Причиною втрати субсидії на зиму може стати чимала покупка. Так, зараз виплати не призначають , якщо хтось з домогосподарства чи член родини із складу домогосподарства упродовж 12 місяців перед зверненням за субсидією чи призначенням допомоги без звернення, здійснив операцію на суму більш ніж 50 тисяч гривень.

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