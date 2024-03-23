Чи вплине індексація пенсій на призначення субсидії — Finance.ua

Чи вплине індексація пенсій на призначення субсидії Сьогодні 08:07 — Особисті фінанси

Чи вплине індексація пенсій на призначення субсидії

З цього місяця в Україні почали проводити індексацію пенсій . Окрім цього, триває й оформлення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, через що громадяни замислюються, чи вплине проіндексована пенсія за березень на субсидію.

Це пояснили фахівці Пенсійного фонду України.

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Фахівці зазначають, що опалювальний сезон закінчується останнім днем квітня, тобто субсидію на неопалювальний період почнуть оформлювати з 1 травня і призначається вона з травня по вересень.

У ПФУ наголосили, при призначенні допомоги від держави на цей період враховуються доходи за останні два квартали попереднього календарного року, тобто 2023-го.

Проте для пенсіонерів субсидію розраховують трохи по іншому, адже їм у дохід враховуватимуть виплату пенсії за березень 2024 року.

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Це означає, що цьогорічна березнева пенсійна виплата буде врахована при розрахунку субсидії на літній (неопалювальний) період відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.95 № 848.

Експерти ПФУ повідомляють, що може виникнути необхідність підкріплення даних певними довідками у випадку, якщо буде відсутня інформація про дохід.

Дані про доходи та витрати вказують в декларації, яку подають разом із заявою для отримання субсидії.

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Також окремо необхідно підтвердити про членів домогосподарства, які у ньому не проживають.

Чи можуть змусити повернути субсидію

Усе залежить від достовірності та повноти даних, які подав пенсіонер.

При заповненні документів на отримання субсидії, зокрема декларації про доходи, споживач повинен бути точним та обережним. Подані дані впливають на право отримувати субсидію, а також на її розмір.

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Змусити повернути субсидію можуть у двох випадках:

1. Споживач подав недостовірні дані. Якщо це сталося, держава змусить повернути надлишок виплаченої субсидії.

У такому разі якщо розмір субсидії перевищував 10 неоподатковуваних мінімумів доходів — 170 гривень, то надмірно виплачену субсидію потрібно повертати.

2. Людина приховала інформацію, яка впливає на право на отримання субсидії або на її розмір. Такі дані потрібно повідомляти протягом 30 днів з дня, коли сталися зміни.

Сума субсидії може бути утримана, якщо допомогу продовжили на наступний період. Зменшити щомісячні виплати можуть максимум на 20%.

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Нагадаємо, чимало громадян плутають такі поняття як «житлова субсидія» та «пільга на житлово-комунальні послуги» і навіть часто вважають , що це різні назви однієї і тієї ж виплати. Це не зовсім так.

Житлова субсидія — це допомога, яка залежить виключно від майнового та матеріального стану домогосподарства: маєш низький дохід — можеш отримувати житлову субсидію;

— це допомога, яка залежить виключно від майнового та матеріального стану домогосподарства: маєш низький дохід — можеш отримувати житлову субсидію; пільга — встановлена законодавством перевага, що надається визначеним категоріям осіб. Наприклад, це ветерани війни, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС, діти війни, багатодітні сім'ї та ін.



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