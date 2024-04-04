В Пенсійному фонді нагадали, хто може отримати житлову пільгу (інфографіка) — Finance.ua

В Пенсійному фонді нагадали, хто може отримати житлову пільгу (інфографіка) Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

В Пенсійному фонді нагадали, хто може отримати житлову пільгу (інфографіка)

Скористатись пільгою в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в межах встановлених норм можуть пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію.

Про це повідомили в Пенсійному Фонді України.

Водночас пенсіонерам, які раніше працювали за такими професіями, для отримання пільги потрібно мати не менше трьох років відповідного стажу роботи і на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільгу.

Про це йдеться в наказі Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства культури і туризму України від 13.09.2006 № 341/651/619/769).

Від чого залежить розмір пільги

Право на пільгу залежить від доходу сім'ї пільговика.

Пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім'ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (у 2024 році це 4 240,0 грн).

Пільга надається протягом 12 місяців з місяця звернення, але не більш ніж до кінця поточного календарного року.

На членів сім'ї пільговика зазначена пільга не поширюється.

Необхідні документи

Пенсіонеру, який перебуває на обліку в Реєстрі осіб, які мають право на пільгу, для призначення виплати потрібно надати:

заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;

документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

Щоб внести дані до Реєстру пільговиків, людина має подати відповідну заяву та підтверджуючу довідку про право на пільгу, що видана відділом освіти, охорони здоров’я, культури (культури і туризму), райдержадміністрації чи адміністрацією установи (закладу), де людина працювала, сільською або селищною радою на підставі записів у трудовій книжці.

Як звернутися

Подати заяву та необхідні документи до Фонду можна в один зі способів:

особисто — через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

поштою — на адресу органу Фонду;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» чи через портал «Дія».

Довідка Finance.ua:

У Пенсійному фонді пояснили українцям, чому квітні розмір субсидії зменшиться. Так, відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року, житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону. Це значить, що у квітні субсидію, яка буде виплачуватись у травні, розраховано на всі отримані послуги, в тому числі за 15 днів на послуги з опалення.

Нагадаємо, згідно з законодавством, житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо у складі домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії. Йдеться про випадки, коли в цьому періоді ці особи були за кордоном. Проте важливо зауважити, що йдеться про виїзд на понад 60 днів.

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