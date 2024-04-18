Комунальні послуги: чи треба їх оплачувати, якщо людина не має права власності на квартиру в новобудові — Finance.ua

Комунальні послуги: чи треба їх оплачувати, якщо людина не має права власності на квартиру в новобудові Сьогодні 09:30 — Особисті фінанси

Комунальні послуги: чи треба їх оплачувати, якщо людина не має права власності на квартиру в новобудові

Попри війну, українці мають своєчасно здійснювати комунальні платежі. Зокрема, необхідно платити за електроенергію, воду та газ. Бувають випадки, коли забудовник не оформлює акт приймання-передачі квартири без сплати комунальних послуг управляючій компанії за період із завершення будівництва.

Як має відбуватися оплата комуналки, якщо людина не має права власності на квартиру у новобудові, пише Дзеркало тижня з посиланням на юристку ТОВ «Спектр Трансбуд» Олену Насеко.

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Насеко зазначила, що задля максимально чіткого та повного з’ясування усіх сторін даного питання, бажано б уважно ознайомитися з пунктами відповідних підтверджуючих документів (додатками до них), укладених з забудовником щодо пайової участі в будівництві багатоквартирного будинку (договори, акт, додаткові угоди і т. д.).

«Адже дуже часто в змісті саме таких документів приховується багато важливих нюансів, які в подальшому можуть створювати певні непорозуміння між інвесторами та забудовниками. Також важливо з’ясувати на яких підставах та з якого моменту управляюча компанія (перед якою у Вас виник так званий борг) здійснює обслуговування даного багатоквартирного будинку», — сказала експертка.

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За словами юристки, відповідно до статті 322 Цивільного кодексу України власник зобов’язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом.

«Тобто, за загальним правилом, обов’язок по внесенню плати за утримання житлового приміщення і комунальні послуги виникає з моменту виникнення права власності, тобто після державної реєстрації такого права», — пояснила вона.

Насеко додала, що забудовники часто не передають квартиру до тих пір, поки не буде підписано певний пакет документів, в якому крім акта прийому-передачі можуть бути і договори (рахунки), що передбачають сплату боргу інвесторами за певні комунальні послуги.

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За її словами, лише з моменту підписання таких документів людина зобов’язані нести витрати по оплаті комунальних послуг.

«В іншому ж разі - виключно з моменту оформлення права власності на квартиру», — пояснила юристка.

Експертка зауважила, що для розуміння законності таких вимог забудовника, слід вичитати укладені та підписані документи, що стосуються майнових прав на квартиру (договору, додаткові угоди і т.д.).

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«Якщо ж в змісті зазначених документів не знайдеться жодного пункту, яким було б передбачено сплату комунальних послуг інвесторами після завершення будівництва (здачі в експлуатацію) будинку, на що міг би опиратися забудовник, то навіть, якщо справа дійде до суду, то шанси її виграти у забудовника зводяться до 0», — сказала Насеко.

Вона додала, що якщо забудовник категорично відмовляється оформлювати акт прийому-передачі квартири, що автоматично унеможливлює оформлення права власності на нерухоме майно, то слід звертатися до нього в письмовій формі, щоб надалі зобов’язати його оформити зазначений акт в судовому порядку.

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