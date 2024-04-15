У Держстаті розповіли, як за рік змінились ціни на комунальні послуги — Finance.ua

У Держстаті розповіли, як за рік змінились ціни на комунальні послуги Сьогодні 15:45 — Особисті фінанси

У Держстаті розповіли, як за рік змінились ціни на комунальні послуги

В Україні з березня 2023 року до березня 2024 року тарифи на комунальні послуги зросли на 12,8%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики

Які послуги дорожчали:

електроенергія подорожчала на 69,7%;

послуги з управління багатоквартирними будинками — на 5,1%;



утримання та ремонт житла — 3,1%;



прибирання сміття — 1,6%.



Які тарифи подешевшали:

послуги водопостачання здешевшало на 0,8%;

каналізація — на 0,5%.



Водночас тарифи на природний газ та гарячу воду і опалення не змінились.

Нагадаємо, що в червні 2023 року зріс тариф на електроенергію до 2,64 грн за 1 кВт*год. Раніше в разі споживання до 150 кВт*год на місяць тариф становив 1,44 грн, а при більшому використанні струму — 1,68 грн/кВт*год.

З того часу в уряді неодноразово наголошували, що більше не планують змінювати тарифи. Однак через масовані ракетні атаки на енергетику України в Міненерго задумались про підвищення тарифів. Так, міністр енергетики Герман Галущенко заявив , що Україна потребує вдосконаленої ППО, щоб захистити свої енергетичні активи від ракетних атак росії та уникнути відключень електроенергії цього літа. Він не відкидає ймовірність підвищення тарифу на електроенергію для населення.

Пенсійний фонд України виявив понад 50 тис. домогосподарств, які потенційно можуть одержувати житлову субсидію, але наразі за отриманням виплати не зверталися.

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