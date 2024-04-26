Уряд визначився з тарифом на електроенергію для населення — Finance.ua

Уряд визначився з тарифом на електроенергію для населення Сьогодні 17:00 — Енергетика

Уряд визначився з тарифом на електроенергію для населення

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, уряд зберіг чинний тариф на електроенергію для населення до кінця травня.

Про це написав прем'єр-міністр.

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«Цей місяць ми затвердили постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення до кінця літа» — повідомив він.

Державний «Нафтогаз» продовжив дію пільгової ціни на газ для населення.

Вона, як і раніше, буде складати 7 грн 96 коп. за куб блакитного палива.

«Сьогодні Уряд приймає рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення. 2 гривні 64 копійки за кіловат. Залишаємо цю ціну без змін. Положення про проведення спеціальних обов’язків на ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня» сказано в повідомленні.

Як раніше заявляв директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко, тариф на електроенергію для побутових споживачів має бути поступово збільшений до рівня ринкової ціни на електроенергію.

«Поступове підвищення цін для населення до ринкового рівня із паралельним наданням субсидій малозабезпеченим верствам населення», — вказав він як один із заходів, які необхідні для підготовки до осінньо-зимового періоду 2024−2025 рр.

Також експерт вважає, що треба провести масштабну національну рекламну кампанію щодо необхідності сприяння збереженню енергосистеми шляхом максимально економного використання енергоресурсів населенням та промисловістю.

Довідка Finance.ua:

Прем'єр зазначив, що Британія оголосила про виділення понад 180 млн доларів на зміцнення українського енергосектору.

Своєю чергою Литва передасть обладнання зі своїх ТЕЦ, АЕС та зі своїх складів, а Німеччина спрямує 400 генераторів.

Водночас прем'єр підкреслив, що децентралізована генерація — дієвий спосіб компенсації знищених російськими терористами енергетичних потужностей.

Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений четвертий день поспіль залучати аварійну допомогу більшу частину доби з енергосистем європейських країн. Проте, її загальний обсяг дещо менший, ніж вчора, завдяки збільшенню виробництва на сонячних електростанціях.

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