Тариф на світло треба поступово збільшити до ринкового, щоб підготуватись до зими, — експерт — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Тариф на світло треба поступово збільшити до ринкового, щоб підготуватись до зими, — експерт

Енергетика
110
Тариф на електроенергію для побутових споживачів має бути поступово збільшений до рівня ринкової ціни на електроенергію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимира Омельченка.
«Поступове підвищення цін для населення до ринкового рівня із паралельним наданням субсидій малозабезпеченим верствам населення», — вказав він як один із заходів, які необхідні для підготовки до осінньо-зимового періоду 2024−2025 рр.
Також експерт вважає, що треба провести масштабну національну рекламну кампанію щодо необхідності сприяння збереженню енергосистеми шляхом максимально економного використання енергоресурсів населенням та промисловістю.
Омельченко додав, що готуючись до зими також треба збільшити кількість систем протиповітряної оборони та боєкомплектів до них, що прикривають ключові об'єкти великої генерації та базові підстанції системи передачі.
Окрім того, треба забезпечити двохрівневий захист базової генерації та підстанцій оператора системи передачі від попадання уламків БПЛА та ракет, там де це можна зробити за оптимального фінансування.
Раніше повідомлялось, що Міністерство енергетики та Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вивчають можливість перегляду тарифу на світло для відновлення енергосистеми після обстрілів.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.