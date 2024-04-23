Що посилить стійкість енергосистеми — відповідь міністра — Finance.ua
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Що посилить стійкість енергосистеми — відповідь міністра

Енергетика
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Що посилить стійкість енергосистеми — відповідь міністра
Що посилить стійкість енергосистеми — відповідь міністра
Уряд забезпечив можливість для підприємств покривати потреби в електроенергії, використовуючи імпорт. Це, зокрема, дозволить бізнесу уникнути потенційних обмежень у споживанні.
На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Очільник Міненерго зазначив, що в умовах регулярних російських атак на енергосектор міністерство працює над нарощуванням можливостей імпорту електроенергії з європейських країн понад встановлені наразі 1,7 ГВт.
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«Але є години, коли ми не вибираємо цей імпорт. Тому зараз проводимо роботу з підприємствами і бізнесом, щоб вони максимально контрактували імпорт електроенергії, тим самим гарантовано забезпечивши себе електроенергією і посиливши стійкість енергосистеми», — зазначив він.
Міністр наголосив, що відповідний досвід застосовувався у 2022 — 2023 роках. «Закликаємо бізнес використовувати можливості імпорту, щоб ми збільшували обсяг електроенергії всередині країни», — пояснив міністр.
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Нагадаємо, постанова Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2023 р. № 1127, ініційована Міністерством енергетики, гарантує промисловим споживачам стабільне постачання електроенергії за умови, що вони імпортують її частину.
Обсяг імпорту, потрібний для уникнення відключень, має складати 50% від фактичного споживання в кожному розрахунковому періоді у жовтні - квітні та 30% - у травні - вересні.
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До підприємств, які імпортуватимуть електроенергію, не будуть застосовуватись обмеження енергопостачання у разі їх запровадження. Можливі лише застосування спеціальних графіків аварійних відключень, введених системним оператором у разі екстреної ситуації для запобігання аварії в об'єднаній енергетичній системі.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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