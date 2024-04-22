В «Укренерго» розповіли, до чого готуватись влітку — Finance.ua

В «Укренерго» розповіли, до чого готуватись влітку Сьогодні 10:00 — Енергетика

В «Укренерго» розповіли, до чого готуватись влітку

Влітку Україна може стикатись з дефіцитом електроенергії через російські удари по об'єктам енергетики. Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на коментар директорки з комунікацій НЕК «Укренерго» Марії Цатурян.

«Протягом літа, час від часу, в українській енергосистемі може виникати дефіцит електроенергії, спричинений російськими масованими ударами по електростанціях. Це пов’язано з тим, що повне відновлення наших електростанцій займе досить тривалий час», — зазначила представник НЕК.

За її словами, весна і літо — це період ремонтів на електростанціях, коли вони готуються до наступного опалювального сезону. Цьогоріч ремонти вже розпочались на атомних електростанціях, і далі все більше і більше потужностей буде вимушено вийти в тимчасовий ремонт протягом весни і літа.

«Тому інколи у нас системі буде відчутний дефіцит, який ми будемо намагатися покрити якраз за рахунок імпорту електроенергії з Європи, а за умови його дефіциту або недостатності, будемо залучати аварійну допомогу або застосовувати певні графіки обмеження споживання для промисловості та бізнесу», — підкреслила Цатурян.

Читайте також росія знищила майже всю теплову генерацію — Зеленський

Проблеми в енергосистемі

Весною росія посилила атаки на об'єкти енергетики. Разом із похолоданням це спричинило дефіцит в енергосистемі. НЕК «Укренерго» попередила бізнес та промисловість, що можуть застосовуватись графіки обмежень. Побутових споживачів вони наразі не стосуються, окрім Харківської області.

Довідка Finance.ua:

Президент Володимир Зеленський не виключає, що росіяни можуть атакувати інфраструктуру українських АЕС, і у зв’язку з цим просить надати Україні сучасні засоби ППО.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.