В «Укренерго» розповіли, до чого готуватись влітку — Finance.ua

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В «Укренерго» розповіли, до чого готуватись влітку

Енергетика
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В «Укренерго» розповіли, до чого готуватись влітку
В «Укренерго» розповіли, до чого готуватись влітку
Влітку Україна може стикатись з дефіцитом електроенергії через російські удари по об'єктам енергетики. Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на коментар директорки з комунікацій НЕК «Укренерго» Марії Цатурян.
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«Протягом літа, час від часу, в українській енергосистемі може виникати дефіцит електроенергії, спричинений російськими масованими ударами по електростанціях. Це пов’язано з тим, що повне відновлення наших електростанцій займе досить тривалий час», — зазначила представник НЕК.
За її словами, весна і літо — це період ремонтів на електростанціях, коли вони готуються до наступного опалювального сезону. Цьогоріч ремонти вже розпочались на атомних електростанціях, і далі все більше і більше потужностей буде вимушено вийти в тимчасовий ремонт протягом весни і літа.
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«Тому інколи у нас системі буде відчутний дефіцит, який ми будемо намагатися покрити якраз за рахунок імпорту електроенергії з Європи, а за умови його дефіциту або недостатності, будемо залучати аварійну допомогу або застосовувати певні графіки обмеження споживання для промисловості та бізнесу», — підкреслила Цатурян.
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Проблеми в енергосистемі

Весною росія посилила атаки на об'єкти енергетики. Разом із похолоданням це спричинило дефіцит в енергосистемі. НЕК «Укренерго» попередила бізнес та промисловість, що можуть застосовуватись графіки обмежень. Побутових споживачів вони наразі не стосуються, окрім Харківської області.

Довідка Finance.ua:

  • Президент Володимир Зеленський не виключає, що росіяни можуть атакувати інфраструктуру українських АЕС, і у зв’язку з цим просить надати Україні сучасні засоби ППО.
За матеріалами:
УНІАН
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