Вимкнення світла: в «Укренерго» повідомили, кого будуть відключати — Finance.ua

Вимкнення світла: в «Укренерго» повідомили, кого будуть відключати Сьогодні 13:00 — Енергетика

Вимкнення світла: в «Укренерго» повідомили, кого будуть відключати

Диспетчерський центр «Укренерго» закликає щодня зберігати електроенергію з 19:00 до 22:00.

Про це повідомляє компанія.

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Зараз енергетики одночасно працюють над: ліквідацією наслідків масованих ракетних та дронових ударів росіян та підготовкою до наступного опалювального сезону.

Обсяг пошкоджень енергооб'єктів після трьох масованих комбінованих атак ворога надзвичайно великий.

«Графіки обмеження потужності будуть застосовані рівномірно для бізнесу та промислових підприємств по всіх регіонах України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора у вечірні пікові години відбувалось екстрене постачання електроенергії з Румунії, Польщі та Словаччини. Обсяг допомоги склав менше відсотка від добового обсягу споживання електроенергії.

Станом на ранок також залучається екстрена допомога від операторів системи передачі цих країн. Прогнозний обсяг залученої електроенергії складе близько 2% від загального обсягу споживання. Нагадаємо, що залучення аварійної допомоги від країн-сусідів — стандартний інструмент взаємодії синхронізованих енергосистем у разі екстреної потреби в електроенергії. Україна, як і наші партнери, у разі потреби та за можливості також надає аварійну допомогу.

росія знищила майже всю теплову генерацію

Президент Володимир Зеленський не виключає, що росіяни можуть атакувати інфраструктуру українських АЕС, і у зв’язку з цим просить надати Україні сучасні засоби ППО. «росія вже знищила майже всю нашу теплову енергетику.

Греблі та обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура зазнають терористичних атак. росія не відмовляється від радіаційного шантажу і, зокрема, продовжує жорстоко гратися з безпекою Запорізької АЕС. Ми не виключаємо, що інфраструктура інших наших атомних електростанцій і розподільчих мереж також перебуває під загрозою з боку російського терору", — сказав він.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, росія відновила атаки на енергетичну інфраструктуру України. Тому українцям потрібно готуватися до будь-яких сценаріїв весною та влітку.

УНІАН За матеріалами:

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