Галущенко про нарощування потужностей ВДЕ: це не тільки мета «зеленої» трансформації, але і спосіб виживання для нас — Finance.ua

Галущенко про нарощування потужностей ВДЕ: це не тільки мета «зеленої» трансформації, але і спосіб виживання для нас Сьогодні 09:34 — Енергетика

Галущенко про нарощування потужностей ВДЕ: це не тільки мета «зеленої» трансформації, але і спосіб виживання для нас

У межах засідання 14-ї Асамблеї Міжнародного агентства з відновлюваної енергії (International Renewable Energy Agency — IRENA) відбувся спеціальний захід — презентація Програми переходу до зеленої енергії в Україні (UGETP), спрямованої на підтримку стійкості української енергосистеми в умовах російських атак на енергетичний сектор. До учасників заходу в онлайн-режимі приєднався міністр енергетики України Герман Галущенко.

Очільник Міненерго подякував за проведення заходу ініціаторам — генеральному директору IRENA Франческо ла Камера, єврокомісару Кадрі Сімсон, а також партнерам зі США та Ісландії. Міністр наголосив, що Україна продовжує жити в умовах щоденних обстрілів ворогом об'єктів енергетичної інфраструктури.

Внаслідок останніх російських атак було зруйновано значну частину потужностей маневрової генерації, а також об'єктів системи передачі електроенергії.

«Руйнування значно більші, ніж у 2022 — 2023 роках. Ми постаємо перед викликами, як підготуватися і пройти наступну зиму. За таких обставин маємо децентралізувати генерацію, максимально швидко наростити потужності відновлюваних джерел енергії та розподіленої генерації», — зазначив він.

За цих умов ініціатива IRENA щодо Програми переходу до зеленої енергії в Україні (UGETP) має надзвичайно важливе значення. «Це не тільки питання „зеленого“ переходу — для нас це інструмент виживання», — зазначив Герман Галущенко.

Єврокомісар Кадрі Сімсон закликала учасників Асамблеї активно долучатися до допомоги українському енергосектору, наголосивши, що встановлення додаткових потужностей ВДЕ стане важливим внеском у посилення стійкості української енергосистеми."Два роки тому ми створили при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства Фонд підтримки енергетики України.

Донорами цього фонду можуть стати не тільки європейські держави чи компанії - він відкритий для всіх. І внески дуже потрібні. Вони можуть бути використані цілеспрямовано на ВДЕ, наприклад, встановлення сонячних панелей, та інші напрямки", — зазначила єврокомісар.

Учасники заходу обговорили деталі Програми переходу до зеленої енергії в Україні (UGETP), інструменти та механізми її реалізації. Очікується, що офіційну програму буде презентовано у межах Конференції з відновлення України у Берліні.

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