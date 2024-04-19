Галущенко про нарощування потужностей ВДЕ: це не тільки мета «зеленої» трансформації, але і спосіб виживання для нас — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Галущенко про нарощування потужностей ВДЕ: це не тільки мета «зеленої» трансформації, але і спосіб виживання для нас

Енергетика
38
Галущенко про нарощування потужностей ВДЕ: це не тільки мета «зеленої» трансформації, але і спосіб виживання для нас
Галущенко про нарощування потужностей ВДЕ: це не тільки мета «зеленої» трансформації, але і спосіб виживання для нас
У межах засідання 14-ї Асамблеї Міжнародного агентства з відновлюваної енергії (International Renewable Energy Agency — IRENA) відбувся спеціальний захід — презентація Програми переходу до зеленої енергії в Україні (UGETP), спрямованої на підтримку стійкості української енергосистеми в умовах російських атак на енергетичний сектор. До учасників заходу в онлайн-режимі приєднався міністр енергетики України Герман Галущенко.
Очільник Міненерго подякував за проведення заходу ініціаторам — генеральному директору IRENA Франческо ла Камера, єврокомісару Кадрі Сімсон, а також партнерам зі США та Ісландії. Міністр наголосив, що Україна продовжує жити в умовах щоденних обстрілів ворогом об'єктів енергетичної інфраструктури.
Внаслідок останніх російських атак було зруйновано значну частину потужностей маневрової генерації, а також об'єктів системи передачі електроенергії.
«Руйнування значно більші, ніж у 2022 — 2023 роках. Ми постаємо перед викликами, як підготуватися і пройти наступну зиму. За таких обставин маємо децентралізувати генерацію, максимально швидко наростити потужності відновлюваних джерел енергії та розподіленої генерації», — зазначив він.
За цих умов ініціатива IRENA щодо Програми переходу до зеленої енергії в Україні (UGETP) має надзвичайно важливе значення. «Це не тільки питання „зеленого“ переходу — для нас це інструмент виживання», — зазначив Герман Галущенко.
Єврокомісар Кадрі Сімсон закликала учасників Асамблеї активно долучатися до допомоги українському енергосектору, наголосивши, що встановлення додаткових потужностей ВДЕ стане важливим внеском у посилення стійкості української енергосистеми."Два роки тому ми створили при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства Фонд підтримки енергетики України.
Донорами цього фонду можуть стати не тільки європейські держави чи компанії - він відкритий для всіх. І внески дуже потрібні. Вони можуть бути використані цілеспрямовано на ВДЕ, наприклад, встановлення сонячних панелей, та інші напрямки", — зазначила єврокомісар.
Учасники заходу обговорили деталі Програми переходу до зеленої енергії в Україні (UGETP), інструменти та механізми її реалізації. Очікується, що офіційну програму буде презентовано у межах Конференції з відновлення України у Берліні.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.