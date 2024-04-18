росія знищила майже всю теплову генерацію — Зеленський Сьогодні 10:45 — Енергетика

Президент Володимир Зеленський не виключає, що росіяни можуть атакувати інфраструктуру українських АЕС, і у зв’язку з цим просить надати Україні сучасні засоби ППО.

Про це глава держави заявив під час онлайн-виступу на засіданні Євроради, передає Інтерфакс-Україна.

«росія вже знищила майже всю нашу теплову енергетику. Греблі та обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура зазнають терористичних атак. росія не відмовляється від радіаційного шантажу і, зокрема, продовжує жорстоко гратися з безпекою Запорізької АЕС. Ми не виключаємо, що інфраструктура інших наших атомних електростанцій і розподільчих мереж також перебуває під загрозою з боку російського терору», — сказав він.

Зеленський також вкотре наголосив на необхідності передання Україні засобі ППО.

«Це може зупинити тільки ППО — конкретні системи, такі як „Patriot“, „Iris-T“, „Samp-Т“, Nasams. Системи, які у вас є. Вони потрібні Україні просто зараз — потрібні, щоб перешкодити путіну використовувати терористичні методи», — сказав президент.

Він визнав, що «російська армія відчуває свою силу практично в усьому, що належить до збройного компонента. І саме завдяки цій силі - в артилерії, в техніці, в умінні діяти в небі - вони чинять на нас тиск на фронті і поступово рухаються. путін тепер сподівається, що йому вдасться домогтися успіху у своєму контрнаступі, і єдиним корінням цієї надії є брак зброї серед наших солдатів».

Економічна Правда За матеріалами:

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